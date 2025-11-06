FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei solide gewesen, doch "der gewisse Funke" sei dabei nicht übergesprungen, schrieb Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er schätzt BMW dafür, dass jetzt die Investitionen zurückgefahren werden. Dies habe sich im dritten Quartal auch schon gezeigt./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005190003





© 2025 dpa-AFX-Analyser