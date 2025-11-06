LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 50,50 auf 51 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Behandlungszahlen des Dialysekonzerns enttäuschten weiterhin, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwochabend im Nachgang des Quartalsberichts./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:05 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0005785802

