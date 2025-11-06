Die Rheinmetall-Aktie kann wegen dieser Nachrichten am Donnerstag deutlich anziehen. Doch kann es jetzt noch weiter nach oben gehen? Aktuell spricht ein Experte von einer klaren Kaufchance. Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstag zu den größten Gewinnern im deutschen Leitindex DAX. Grund dafür sind in erster Linie die von dem Unternehmen vorgelegten Quartalszahlen. Rheinmetall mit guten Zahlen Denn im dritten Quartal lag die sogenannte Nomination ...

Den vollständigen Artikel lesen ...