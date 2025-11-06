Gold: Sitka Gold erweitert Goldziel Rhosgobel: 107,9 Meter mit 1,01 g/t Gold erbohrt!

Anzeige / Werbung

Sitka Gold (TSX-V: SIG; Frankfurt: 1RF) meldet neue Bohrergebnisse vom Ziel Rhosgobel auf dem zu 100% eigenen RC Gold-Projekt im Yukon. Die jüngste Meldung umfasst sieben Diamantbohrlöcher des Programms 2025 und bestätigt eine oberflächennah beginnende Goldmineralisierung über Hunderte Meter Streichen!

Besonders hervorzuheben ist Loch DDRCRG-25-014 mit 107,9 m à 1,01 g/t Gold ab Oberfläche, einschließlich 37,9 m à 1,41 g/t Gold. Insgesamt haben 16 der ersten 17 Bohrungen laut Unternehmen >100 g/t·m (Grad × Länge) erreicht - ein herausragender Wert.

Sitka Gold: Potenzial der Rhosgobel-Entdeckung steigt

Rhosgobel liegt im zentralen Bereich des RC Gold Project innerhalb des Tombstone Gold Belt. In Summe wurden dort bislang 43 Bohrungen (12.722 m) niedergebracht; die Ergebnisse der jetzt veröffentlichten sieben Löcher erweitern den bekannten Fußabdruck der Entdeckung deutlich. Sichtbares Gold wurde dabei in fein- bis zentimeterstarken, geschieferten Quarzadern entlang des in 2025 erbohrten 1,1-km-Streichens beobachtet. Analytisch bestätigt ist Goldmineralisierung derzeit über 575 m Streichen, beginnend an der Oberfläche und nach Angaben des Unternehmens bis in Tiefen von über 400 m offen.

Insgesamt umfasste die Bohrkampagne dieses Jahres 91 Diamantbohrungen mit 31.841 m Gesamtlänge verteilt auf mehreren Zonen: Rhosgobel (43 Löcher), Blackjack/Saddle (26), Eiger (10), Contact Zone (6), Pukelman (3), May-Qu (2) und Bear Paw Breccia (1). Für das Gesamtprojekt sind die Ergebnisse von 55 Bohrungen noch ausständig, davon 26 von Rhosgobel.

Bohr-Highlights und geologische Einordnung

Zu den gemeldeten Highlights zählen neben DDRCRG-25-014:

DDRCRG-25-016: 154,0 m à 0,71 g/t Au ab 13 m, inkl. 67,5 m à 1,03 g/t Au.

DDRCRG-25-011: 67,0 m à 1,02 g/t Au innerhalb von 126,1 m à 0,89 g/t Au.

DDRCRG-25-012: 50,0 m à 1,00 g/t Au (inkl. 20,0 m à 1,83 g/t Au; Spitzen bis 11,60 g/t Au über 2,0 m).

DDRCRG-25-015: 37,0 m à 1,03 g/t Au.

DDRCRG-25-017: 297,0 m à 0,61 g/t Au ab 10,9 m, inkl. 28,5 m à 2,20 g/t Au (Spitzen bis 32,10 g/t Au über 1,3 m und 12,90 g/t Au über 2,0 m).

Die Mineralisierung entspricht einem RIRGS (reduced intrusion-related gold system) in einer feldspat-megakristallinen Quarz-Monzonit-Intrusion. Neben sichtbarem Gold treten Bismuthinit, Scheelit (W-Mineral) und Molybdänit auf. Sitka Gold lässt zusätzliche Proben auf Wolfram (WO3) analysieren, nachdem frühere Bohrungen (u. a. 2024) sowohl hochgradige Teilintervalle als auch breite Zonen niedrigerer Wolframgehalte gezeigt haben. Das Unternehmen bewertet derzeit, ob Wolfram künftig als Nebenprodukt in Betracht kommen könnte.

Kontext: RC Gold, Ressourcenbasis und nächste Schritte von Sitka Gold

Das RC Gold Project ist ein 431 km² umfassendes, straßenzugängliches Projekt von Distriktgröße rund 100 km östlich von Dawson City. Innerhalb des sogenannten Clear Creek Intrusive Complex (CCIC) liegen auch die Lagerstätten Blackjack und Eiger, für die Tagebau-(pit-constrained) Ressourcen nach NI 43-101 gemeldet sind:

Blackjack: Angezeigt 1,291 Mio. Unzen Gold in 39,962 Mio. Tonnen à 1,01 g/t Gold; geschlussfolgert 1,044 Mio. Unzen Gold in 34,603 Mio. Tonnen à 0,94 g/t Gold.

Eiger: Geschlussfolgert 440.000 Gold in 27,362 Mio. Tonnen à 0,50 g/t Gold.

Vor diesem Hintergrund ordnet Sitka Gold die Zone Rhosgobel als wachsenden Bestandteil des Gesamtprojekts ein. Die bisherige Bohrung entlang des 2,0 × 1,5 km großen Gold-in-Boden-Signals konzentrierte sich auf den Kernbereich; Folgearbeiten zielen auf Streichen- und Tiefenerweiterungen sowie die Korrelation von Geochemie, Aderstockwerk-Dichte und Gehalten. Sichtbares Gold über den gesamten erbohrten Streich und die Häufung von Intervallen mit >100 g/t·m weisen auf Kontinuität innerhalb des Systems hin; definitive Aussagen zu Ressourcen in Rhosgobel bleiben den ausstehenden Analysen und einer möglichen zukünftigen Schätzung vorbehalten.

Ausblick: Sitka Gold erwartet Ergebnisse für die restlichen 26 Rhosgobel-Löcher sowie zahlreiche Bohrungen aus den Zonen Blackjack/Saddle, Eiger und anderen Bereichen. Auf Basis der eintreffenden Daten plant das Unternehmen die Priorisierung weiterer Bohrziele, um die Geometrie der RIRGS-Mineralisierung in Rhosgobel genauer zu bestimmen und die Einbindung in das bestehende Ressourcengerüst des RC Gold-Projekt zu prüfen. Das RC Gold-Projekt wächst offenbar immer weiter!

