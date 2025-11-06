First Graphene erreicht Produktionsmeilenstein mit Lieferung nach Indonesien

Anzeige / Werbung

First Graphene hat einen entscheidenden Fortschritt bekannt gegeben: Das Unternehmen hat erstmals eine industrielle Lieferung seines Graphen-verstärkten Thermoplastischen Polyurethans (TPU) abgeschlossen. Damit beginne laut Management die Serienintegration des firmeneigenen Produkts PureGRAPH 10 Masterbatch in Arbeitsschuhe der Marke KRUSHERS, die künftig in Indonesien gefertigt werden sollen.

Erster Großauftrag mit PT Alasmas gestartet

Nach Unternehmensangaben wurden 500 Kilogramm des PureGRAPH 10 Masterbatch erfolgreich produziert und ausgeliefert. Die Herstellung erfolgte durch den Kompoundierpartner Duromer Products in Vietnam, der die Graphenpartikel in Pelletform einarbeitet. Das Material werde nun an den indonesischen Hersteller PT Alasmas Berkat Utama geliefert, der die Graphen-Komponente in die Sohlen der neuen KRUSHERS-Arbeitsschuhserie integrieren werde.



Der Auftrag ist Teil einer Gesamtvereinbarung über 2,5 Tonnen Graphen-Masterbatch, die im Mai 2025 zwischen beiden Unternehmen geschlossen wurde. Laut CEO Michael Bell entspreche die Lieferung etwa 20 Prozent des bestehenden Vertragsvolumens und markiere einen wichtigen Schritt für die Kommerzialisierung von PureGRAPH in Alltagsprodukten.