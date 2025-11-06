Anzeige
Donnerstag, 06.11.2025
Kanadas neuer Technologie-Champion: Telescope erhält bis zu 3,36 Mio. $ staatliche Förderung
WKN: A40MRM | ISIN: US86800U3023
Tradegate
06.11.25 | 17:44
35,610 Euro
-2,65 % -0,970
Branche
Hardware
Aktienmarkt
S&P 500
06.11.2025 16:05 Uhr
281 Leser
Supermicro Aktie unter Druck - Jetzt die Aktien kaufen oder abwarten?

Die Supermicro Aktie geriet nach den jüngsten Quartalszahlen stark unter Druck. Nachbörslich verlor der Serverhersteller mehr als 8 %, nachdem das Unternehmen die Umsatz- und Gewinnprognosen der Analysten verfehlte. Grund für die schwächeren Zahlen waren Verschiebungen bei großen KI-Aufträgen, die jedoch im kommenden Quartal nachgeholt werden sollen. Anleger fragen sich nun: Bietet die Supermicro Aktie nach dem Rücksetzer eine neue Kaufchance?

© 2025 XTB
