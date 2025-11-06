- HEALWELL erzielte im dritten Quartal 2025 einen Quartalsumsatz aus fortlaufenden Betrieben in Höhe von 30,4 Millionen $ - eine Steigerung von 354 % gegenüber dem Umsatz von 6,7 Millionen $ im dritten Quartal 2024. Das Umsatzwachstum in diesem Quartal wurde größtenteils durch die Übernahme von Orion Health vorangetrieben.

- Im dritten Quartal 2025 gab HEALWELL ein positives bereinigtes EBITDA von 0,7 Millionen $ bekannt, gegenüber einem bereinigten EBITDA-Verlust von 2,8 Millionen $ im dritten Quartal 2024. Dies ist das zweite Quartal in Folge, in dem das Unternehmen ein positives bereinigtes EBITDA verzeichnet hat, was die kontinuierlichen Verbesserungen bei der Umsetzung und die stärkere finanzielle Performance verdeutlicht. Im dritten Quartal 2025 belief sich der IFRS-Nettoverlust des Unternehmens aus fortlaufenden Betrieben auf 16,0 Millionen $, gegenüber einem Nettoverlust von 8,7 Millionen $ im Vorjahr.

- Im dritten Quartal 2025 erwarb HEALWELL die restlichen 49 % der Beteiligung an Pentavere Research Group Inc. und übernahm somit die vollständige Eigentümerschaft am KI-Unternehmen. Damit stärkt HEALWELL sein KI-Segment mit der DARWEN-Plattform von Pentavere zur Früherkennung von Krankheiten.

- Nach dem Ende des Quartals schloss HEALWELL eine Reihe strategischer Veräußerungen ab, einschließlich des Verkaufs seiner Polyclinic Family Medicine and Specialty Clinics, des Verkaufs seiner Mehrheitsbeteiligung an Mutuo Health Solutions sowie der Bildung eines 50:50-Joint-Ventures für klinische Forschung mit WELL Health Technologies Corp.

TORONTO, ONTARIO - 6. November 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. ("HEALWELL" oder das "Unternehmen") (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, freut sich, seine ungeprüften verkürzten konsolidierten Finanzergebnisse für das am 30. September 2025 endende Quartal bekannt zu geben. Eine Zusammenfassung der Finanz- und Betriebsergebnisse des Unternehmens ist unten aufgeführt. Detailliertere Informationen sind in den Zwischenberichten und dem entsprechenden Lagebericht (MD&A) enthalten, die auf der SEDAR+-Seite des Unternehmens unter www.sedarplus.com verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung als "bereinigt" bezeichneten Finanzkennzahlen sind Non-IFRS-Finanzkennzahlen, die möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Unternehmen veröffentlichten Kennzahlen vergleichbar sind. Weitere Informationen finden Sie weiter unten unter Non-IFRS-Finanzkennzahlen.

James Lee, Chief Executive Officer von HEALWELL, sagte: "Wir freuen uns, dass HEALWELL zum zweiten Mal in Folge ein positives bereinigtes EBITDA verzeichnet hat, was die erfolgreiche Umsetzung unserer Wachstumsstrategie und die Verbesserung der finanziellen Performance unseres Unternehmens unterstreicht. Aufbauend auf dieser Dynamik ermöglichen uns unsere jüngsten strategischen Veräußerungen - einschließlich des Verkaufs von Polyclinic Family Medicine und Specialty Clinics an WELL Health Clinic Network, des Verkaufs unserer Mehrheitsbeteiligung an Mutuo Health Solutions sowie der Bildung des 50:50-Joint-Ventures WELL Research LP für klinische Forschung -, unseren Fokus noch stärker auf die Entwicklung zu einem reinen KI- und SaaS-Unternehmen im Gesundheitswesen zu richten. Diese Schritte stärken unsere Bilanz, beschleunigen die Kommerzialisierung unserer KI-Lösungen und verschaffen uns mehr Zeit und Ressourcen für die Weiterentwicklung unserer KI- und Gesundheitssoftware, um weltweit moderne Technologien für die präventive Gesundheitsversorgung bereitzustellen."

James Lee fügte hinzu: "Darüber hinaus sind wir begeistert von der Dynamik, die HEALWELL auf globaler Ebene entwickelt. Unsere jüngste Woche der Geschäftsentwicklung und Investorenbetreuung im Vereinigten Königreich hat gezeigt, dass unsere KI-gestützten Lösungen für die präventive Gesundheitsversorgung immer mehr Anerkennung finden, während es unsere strategische Zusammenarbeit mit Lean und Orion Health im Nahen Osten ermöglicht, gemeinsam KI-Lösungen der nächsten Generation in einem der dynamischsten Gesundheitsmärkte der Welt zu entwickeln und einzusetzen. Zusammen verdeutlichen diese Initiativen die wachsende internationale Präsenz von HEALWELL, unsere Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit führenden Partnern sowie die aufregenden Möglichkeiten, die vor uns liegen, während wir die Zukunft der KI-gestützten Gesundheitsversorgung weiter gestalten. Ich freue mich darauf, wie sich HEALWELL entwickelt und was die Zukunft für das Unternehmen bereithält."

Anthony Lam, Chief Financial Officer von HEALWELL, sagte: "Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal belegen unsere anhaltende Finanzkraft und unsere betrieblichen Fortschritte. Der Umsatz aus fortlaufenden Betrieben ist gegenüber dem Vorjahr um 354 % gestiegen, was den Beitrag von Orion Health und anderen strategischen Initiativen widerspiegelt. Das KI-Segment entwickelt sich weiterhin stark und verzeichnete eine Umsatzsteigerung von etwa 79 % gegenüber dem Vorjahr. Wir haben das Quartal mit 15,6 Millionen $ in bar abgeschlossen und durch die jüngsten Veräußerungen kamen weitere 9,4 Millionen $ hinzu, was unsere Bilanz weiter stärkt. Diese finanziellen Mittel ermöglichen es uns, die Kommerzialisierung unserer KI- und Gesundheitssoftwarelösungen zu beschleunigen, in Wachstum zu investieren und weiterhin einen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen, während wir unsere Strategie als reines KI-SaaS-Gesundheitsunternehmen umsetzen."

Finanzielle Highlights des 3. Quartals 2025

Die bedeutsamen finanziellen Höhepunkte für die fortlaufenden Betriebe des Unternehmens in den drei Monaten zum 30. September 2025 beinhalten Folgendes:

- HEALWELL erzielte im dritten Quartal 2025 einen Quartalsumsatz aus fortlaufenden Betrieben in Höhe von 30,4 Millionen $ - eine Steigerung von 354 % gegenüber dem Umsatz von 6,7 Millionen $ im dritten Quartal 2024. Die Übernahme und die Integration von Orion Health sowie organische und anorganische Initiativen trugen erheblich zum allgemeinen Umsatzwachstum bei.

- HEALWELL erzielte im dritten Quartal 2025 einen Bruttogewinn von 16,5 Millionen $ - eine Steigerung von 330 % gegenüber den 3,8 Millionen $ im dritten Quartal 2024. Die Steigerung ist auf höhere Quartalsumsätze zurückzuführen.

- HEALWELL erzielte im dritten Quartal 2025 eine Bruttomarge von 54 %, gegenüber 57 % im dritten Quartal 2024.

- Im dritten Quartal 2025 gab HEALWELL ein positives bereinigtes EBITDA von 0,7 Millionen $ bekannt, gegenüber einem bereinigten EBITDA-Verlust von 2,8 Millionen $ im dritten Quartal 2024. Dies ist das zweite Quartal in Folge mit einem positiven bereinigten EBITDA, was die kontinuierlichen Verbesserungen bei der Umsetzung sowie die stärkere finanzielle Performance verdeutlicht und eine Steigerung des bereinigten EBITDA um etwa 125 % gegenüber dem Vorjahr darstellt.

- Im dritten Quartal 2025 belief sich der IFRS-Nettoverlust des Unternehmens aus fortlaufenden Betrieben auf 16,0 Millionen $, gegenüber einem Nettoverlust von 8,7 Millionen $ im Vorjahr.

- Per 30. September 2025 verfügte HEALWELL über 15,6 Millionen $ an Barmitteln, gegenüber 9,4 Millionen $ per 31. Dezember 2024.

Geschäftliche und betriebliche Highlights des 3. Quartals 2025

Zu den wichtigsten geschäftlichen und betrieblichen Ereignissen im Unternehmen in den drei Monaten bis zum 30. September 2025 zählen wie folgt:

- Vollständige Übernahme von Pentavere und starke Performance im KI-Segment: Am 16. Juli 2025 gab HEALWELL bekannt, dass es seine Kaufoption auf den Erwerb der restlichen Beteiligung von 49 % an Pentavere Research Group Inc. ausgeübt hat und somit die vollständige Eigentümerschaft an diesem preisgekrönten und weltweit anerkannten KI-Gesundheitsunternehmen erworben hat. Pentavere ist der Entwickler von DARWEN, einer führenden KI-gestützten Plattform zur Patientenidentifizierung, die eine frühzeitige Erkennung von Krankheiten ermöglicht und Initiativen zur Vorsorge unterstützt. Mit der 100-%-Eigentümerschaft vertieft HEALWELL die Integration von Pentavere in sein KI-Geschäftssegment, gemeinsam mit Khure Health, um die Kommerzialisierung seiner KI-Technologien im gesamten Gesundheitswesen zu beschleunigen.

- Intrahealth von Public Health Sudbury für Implementierung von moderner EMR-Plattform ausgewählt: Am 18. September 2025 gab HEALWELL bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Intrahealth Systems Limited von Public Health Sudbury & Districts für die Implementierung von Profile, seiner elektronischen Patientenaktenplattform (EMR) für Unternehmen, ausgewählt wurde. Diese strategische Maßnahme wird die digitale Infrastruktur in den Bezirken Sudbury und Manitoulin modernisieren und das öffentliche Gesundheitswesen mit modernen Tools zur Unterstützung von Programmen zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten, Impfungen, Mundgesundheit, Familiengesundheit, sexueller Gesundheit und Umweltgesundheit ausstatten.

- Weltweite Einführung von Amadeus AI und Integration von DARWEN AI von HEALWELL: Am 25. September 2025 gab HEALWELL die weltweite Einführung von Amadeus AI bekannt, seiner KI-gestützten digitalen Patientenakte der nächsten Generation, die auf der Amadeus-Plattform von Orion Health basiert. Die neue Plattform integriert die DARWEN-KI-Technologie von HEALWELL umfassend und bietet Gesundheitsdienstleistern moderne Funktionen zur Analyse strukturierter und unstrukturierter klinischer Daten, zur Identifizierung von Risikopatienten sowie zur proaktiven Versorgung. Amadeus AI führt die SMARTSuite von HEALWELL mit den KI-Tools SMARTSearch, SMARTSummary und SMARTIdentify ein, die die Informationsbeschaffung optimieren, Patientendaten konsolidieren und eine frühzeitige Erkennung von Krankheiten sowie frühzeitige Eingriffe ermöglichen.

Ereignisse nach dem 30. September 2025

Die bedeutsamsten geschäftlichen und betrieblichen Höhepunkte des Unternehmens nach dem 30. September 2025 beinhalten Folgendes:

- DARWEN AI generiert in Zusammenarbeit mit großem Pharmaunternehmen regulierungskonforme Real-World-Daten: Am 6. Oktober 2025 präsentierte HEALWELL in Zusammenarbeit mit einem großen Pharmaunternehmen bei der United European Gastroenterology (UEG) Week in Berlin neue, KI-generierte, regulierungskonforme Real-World-Daten (RWD). Dies ist eine der weltweit ersten KI-Anwendungen hinsichtlich der Generierung von RWD in regulatorischer Qualität für pharmazeutische Zwecke und verdeutlicht die einzigartigen Fähigkeiten von HEALWELL bei der klinischen Datenabstraktion und der Generierung von realen Belegen. Die Fähigkeit von DARWEN, aus strukturierten und unstrukturierten klinischen Daten verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, ermöglicht es HEALWELL, sowohl den klinischen als auch den kommerziellen Wert zu steigern und gleichzeitig die patientenorientierte Versorgung weltweit voranzutreiben.

- Woche der Geschäftsentwicklung und Investorenkommunikation im Vereinigten Königreich: In der Woche vom 14. Oktober 2025 absolvierte HEALWELL eine Reihe von Aktivitäten zur Geschäftsentwicklung und Investorenkommunikation im Vereinigten Königreich, bei denen potenzielle Investoren, strategische Partner und potenzielle Übernahmeziele angesprochen wurden. Der Besuch beinhaltete eine Veranstaltung in London am 14. Oktober 2025, zu der nur geladene Gäste Zugang hatten und an der Führungskräfte aus dem Gesundheitswesen, institutionelle Investoren und Finanzinstitute teilnahmen. Im Mittelpunkt stand ein Kamingespräch, das von Beatrice York, Gründerin von BY-EQ Limited, moderiert wurde. Bei den Diskussionen wurde das Wachstumspotenzial der KI-gestützten Lösungen von HEALWELL für die präventive Gesundheitsversorgung hervorgehoben, die langjährige Rolle des Unternehmens als wichtiger Datenwissenschaftsanbieter für den britischen National Health Service (NHS) unterstrichen und die Möglichkeiten bekräftigt, die Übernahme von Orion Health zur Erweiterung der internationalen Präsenz zu nutzen.

- Strategische Zusammenarbeit mit Lean und Orion Health hinsichtlich Förderung von KI-gestützter Gesundheitsversorgung in Nahem Osten: Am 28. Oktober 2025 gab HEALWELL eine Zusammenarbeit mit Lean Business Services ("Lean"), einem vom Public Investment Fund (PIF) unterstützten saudischen Marktführer im Bereich digitale Gesundheit, und dessen Tochtergesellschaft Orion Health bekannt, um gemeinsam digitale Gesundheits- und KI-gestützte Lösungen im Nahen Osten zu entwickeln und zu vermarkten. Die Partnerschaft baut auf der Einführung des nationalen Gesundheitsinformationsaustauschs (nphies) von Orion Health in Saudi-Arabien auf und kombiniert die Marktführerschaft von Lean mit den fortschrittlichen KI-Fähigkeiten von HEALWELL, um die Gesundheit der Bevölkerung und die Interoperabilität zu verbessern.

- Strategische Veräußerungen und Übergang zu reinem SaaS- und Service-Unternehmen: Am 3. November 2025 gab HEALWELL den Abschluss einer Reihe strategischer Transaktionen mit WELL Health Technologies Corp. und dessen Tochtergesellschaften bekannt, um die Betriebe zu optimieren und das Hauptaugenmerk auf KI-gesteuerte Gesundheitslösungen zu richten. HEALWELL veräußerte seine Polyclinic Family Medicine and Specialty Clinics (zwei Kliniken) an WELL Health Clinic Network Inc., bildete mit WELL Health Technologies Corp. ein 50:50-Joint-Venture für klinische Forschung namens WELL Research LP, in dem Bio Pharma Services Inc. und Canadian Phase Onward Inc. zusammengeführt wurden, und verkaufte seine Mehrheitsbeteiligung an Mutuo Health Solutions Inc. an WELLSTAR Technologies Corp. Insgesamt stärkten diese Transaktionen die Bilanz von HEALWELL mit Bareinnahmen in Höhe von etwa 9,7 Millionen $ und markieren einen bedeutsamen Schritt bei der Umwandlung zu einem reinen KI-SaaS- und Service-Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Bereitstellung von Datenwissenschaft und Technologien für die Präventivmedizin auf Unternehmensebene gerichtet ist.

Details zum Webcast und zur Telefonkonferenz:

HEALWELL wird am Freitag, den 7. November 2025 um 14:30 Uhr (8:30 Uhr ET / 5:30 Uhr PT) eine Telefonkonferenz mit gleichzeitigem Webcast abhalten, um die Finanzergebnisse zu erörtern. Die Telefonkonferenz wird von Chief Executive Officer James Lee, President Dr. Alexander Dobranowski und Chief Financial Officer Anthony Lam abgehalten. Bitte wählen Sie sich 10 Minuten vor dem Beginn der Telefonkonferenz ein.

Datum: Freitag, 7. November 2025

Uhrzeit: 14:30 Uhr MEZ / 8:30 Uhr ET / 5:30 Uhr PT

Webcast Link: https://www.gowebcasting.com/14389

Gebührenfrei Nordamerika: 1 (800) 715-9871

Gebührenpflichtige internationale Rufnummer: 1 (647) 932-3411

Wenn Sie sich per Telefon in die Telefonkonferenz einwählen, rufen Sie bitte 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz an und bitten Sie darum, mit dem "HEALWELL AI Inc. Conference Call" verbunden zu werden.

Ausgewählte Finanzinformationen

(in 1.000 Dollar, ausgenommen Prozentsätze und Beträge pro Aktie)

Non-IFRS-Kennzahlen

Die in diesem Dokument verwendeten Begriffe "EBITDA", "bereinigtes EBITDA" und "bereinigte EBITDA-Marge" haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS, sind möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Unternehmen veröffentlichten Finanzkennzahlen vergleichbar und sollten nicht als Ersatz für oder besser als IFRS-Finanzkennzahlen angesehen werden. Den Lesern wird empfohlen, den Abschnitt "Non-IFRS Financial Measures" im Lagebericht (Management Discussion and Analysis) des Unternehmens für das Quartal, das am 30. September 2025 endete, zu lesen, der auf der SEDAR+-Seite des Unternehmens unter www.sedarplus.com abrufbar ist und eine ausführliche Erklärung der Zusammensetzung dieser Kennzahlen und ihrer Verwendung enthält.

Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des EBITDA, bereinigten EBITDA und der bereinigten EBITDA-Marge zum Nettogewinn (-verlust) für die drei und neun Monate zum 30. September 2025 und 30. September 2024:

Segmentierte Umsätze

James Lee

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL

HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol "AIDX" an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol "HWAIF" an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, darunter Aussagen über das Potenzial von HEALWELL und seinen Partnern, kontinuierlich Fortschritte in der KI-Technologie zu nutzen, um neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln oder bestehende zu verbessern; die erwarteten Auswirkungen der kürzlich erfolgten Veräußerung der Geschäftsbereiche klinische Forschung und Patientendienstleistungen von HEALWELL; sowie Gespräche mit potenziellen Kooperationspartnern, Investoren und Akquisitionszielen; und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, durch Wörter oder Ausdrücke wie "Stärkung", "Wachstum", "Strategie", "beschleunigen", "weiterentwickeln", "wachsende", "positioniert", "ausweiten", "Chancen", "Zukunft", "vertieft", "aussichtsreich", "Potenzial", "Übergang" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert, oder durch Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "werden", "können", "könnten", "würden", "sollten", "mögen" oder "sein können", oder durch deren Verneinung. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und innewohnend erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise falsch oder unwahr sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: HEALWELLs Fähigkeit, Personal, Produkte, Dienstleistungen, Kunden und Beziehungen von Orion Health zu nutzen; HEALWELLs Fähigkeit, die Beziehungen zu seinen Geschäftspartnern aufrechtzuerhalten und zu nutzen; die fortgesetzte Akzeptanz der von HEALWELL entwickelten Software, Tools und Lösungen; dass HEALWELL bei der Identifizierung, Durchführung und Integration neuer Übernahmen, Investitionen und/oder Partnerschaften erfolgreich sein wird; die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die Angemessenheit des Betriebskapitals und der Zugang zu Finanzmitteln; die Fähigkeit von HEALWELL, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die fortgesetzte Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter durch HEALWELL; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; die Notwendigkeit zunehmend innovativer Produktlösungen und Dienstleistungsangebote; Technologien, die wie beabsichtigt oder überhaupt funktionieren; Trends beim Kundenwachstum und der Einführung neuer Technologien in der Branche; und dass die unten genannten Risikofaktoren in ihrer Gesamtheit keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, die operativen Betriebe, die Umsätze und/oder Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit innewohnenden Risiken und Ungewissheiten verbunden, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 31. März 2025 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Telefon: 604-572-6392

mailto:ir@healwell.ai

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81725Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81725&tr=1



