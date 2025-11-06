EQS-Ad-hoc: Pentixapharm Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Ad-hoc Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Pentixapharm senkt Verlustprognose für das Geschäftsjahr 2025 deutlich Berlin, Deutschland, 06. November, 2025 - Die Pentixapharm Holding AG (Frankfurt Prime Standard: PTP), ein Biotech-Unternehmen in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung von Radiopharmazeutika, gibt bekannt, dass der erwartete Verlust auf Konzernebene für das Geschäftsjahr 2025 nach einer aktualisierten Prognose deutlich niedriger ausfallen wird als bislang angenommen. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Jahresverlust von ca. € 18 Mio. statt der zuvor erwarteten €23,5 Mio. Die Prognosen für den Einzelabschluss der Pentixapharm Holding AG sowie die erwartete Cash-Reichweite bis zum Ende des ersten Quartals 2027 bleiben unverändert bestehen. Die Anpassung der Prognose basiert auf der im Mai 2025 beschlossenen Neuausrichtung der klinischen Entwicklungsprogramme. Insbesondere die frühere als ursprünglich geplante Beendigung der schwach rekrutierenden Diagnostikstudie im Marginalzonenlymphom sowie die Fokussierung auf effizientere, priorisierte Studienkonzepte in den Programmen zu Primärem Hyperaldosteronismus (PA) und Hämatologischen Malignomen führten zu einer deutlicheren Reduktion der klinischen Entwicklungsaufwendungen als zunächst erwartet. Mit der im Oktober 2025 geschärften Fokussierung auf die klinisch am weitesten fortgeschrittenen Schwerpunktprogramme setzt das Unternehmen den Optimierungskurs konsequent weiter fort. Über Pentixapharm Pentixapharm ist ein Biotech-Unternehmen in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung, das die Grenzen der Radiopharmazie erweitert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin entwickelt präzisionsmedizinische Diagnostika und Therapeutika in den Bereichen Onkologie und Kardiologie, um die Patientenversorgung grundlegend zu verbessern. Die klinische Pipeline basiert auf CXCR4-gerichteten PET-CT-Programmen, darunter ein Phase-3-bereiter Kandidat zur verbesserten Diagnose von hypertonen Patienten mit Primärem Hyperaldosteronismus, durch die eine gezielten Behandlung der zugrundeliegenden Ursachen der Hypertonie ermöglicht werden soll. Die CXCR4-basierten Entwicklungen beinhalten zudem wegweisende Therapieprogramme für hämatologische Krebserkrankungen. Darüber hinaus entwickelt Pentixapharm eine Antikörperplattform der nächsten Generation, die auf CD24 abzielt, einen aufkommenden Immun-Checkpoint-Marker, der in zahlreichen schwer zu behandelnden Krebsarten überexprimiert wird. Ergänzt durch den Schutz des geistigen Eigentums an CXCR4 und CD24 sowie eine zuverlässige Isotopenversorgung ist Pentixapharm bestens aufgestellt, bedeutenden Nutzen für Patienten und nachhaltiges Wachstum in einem der am schnellsten wachsenden Bereiche der Präzisionsmedizin zu erzielen. Pentixapharm Investor und Medienkontakt ir@pentixapharm.com



