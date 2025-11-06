Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 6 novembre/November 2025) - The common shares of Stinger Resources Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Stinger Resources Inc. is a Canadian mineral exploration company led by an experienced management team with a strong portfolio of gold and silver properties located in British Columbia. The company owns a 100% interest in the past producing Dunwell high grade gold and silver mine which is located near Stewart in the prolific "Golden Triangle". The company also holds a 100% interest in the Gold Hill property located within the headwaters of the Wild Horse River near Fort Steele as well as interests in additional owned and optioned gold and silver properties located in other areas of the province.

Les actions ordinaires de Stinger Resources Inc. ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Stinger Resources Inc. est une société canadienne d'exploration minière dirigée par une équipe de gestion expérimentée et possédant un portefeuille solide de propriétés aurifères et argentifères situées en Colombie-Britannique. La société détient 100 % des intérêts dans la mine d'or et d'argent à haute teneur de Dunwell, anciennement en production, située près de Stewart dans le prolifique « Golden Triangle ». La société possède également 100 % des intérêts dans la propriété Gold Hill, située à la source de la rivière Wild Horse près de Fort Steele, ainsi que des intérêts dans d'autres propriétés aurifères et argentifères détenues et sous option situées dans d'autres régions de la province.

Issuer/Émetteur: Stinger Resources Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): STNG NV Issuer/Émetteur non Émergent: No/Non Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 49 647 742 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 4 493 137 CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier CUSIP: 860836 10 5 ISIN: CA860836 10 5 8 Boardlot/Quotité: TBD Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: Le 10 NOV 2025 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Olympia Trust Company

