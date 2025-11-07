Der Kupfer-Coup: Warum Trump, die Märkte und einer der klügsten Köpfe im Bergbau auf einen Superzyklus setzen!

Anzeige / Werbung

Kupfer und Silber wurden offiziell in die Liste der kritischen Rohstoffe der Vereinigten Staaten aufgenommen.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Vizsla Copper Corp. veröffentlicht.

Liebe Leserinnen und Leser,



Trump macht den Bergbau wieder groß. Und Craig Parry - einer der erfolgreichsten Rohstoffunternehmer unserer Zeit - ist bereits zwei Schritte voraus.

Willkommen beim Kupfer-Trade des Jahrzehnts.

Willkommen bei Vizsla Copper (ISIN: CA92858X2068 | WKN: A3DZZR | Symbol: 97E0)



Die Trump-Regierung hat das Spiel neu definiert

Am 6. November 2025 veröffentlichte der U.S. Geological Survey (USGS) eine historische Entscheidung:



Kupfer, Silber und Uran werden nun offiziell als kritisch für die nationale Sicherheit und wirtschaftliche Prosperität eingestuft.

Das ist ein gewaltiger Wendepunkt:

Kupfer : Lebensader für KI-Infrastruktur, Stromnetze, E-Fahrzeuge und saubere Energie

: Lebensader für KI-Infrastruktur, Stromnetze, E-Fahrzeuge und saubere Energie Silber : Unverzichtbar für Elektronik, Solarenergie und militärische Systeme

: Unverzichtbar für Elektronik, Solarenergie und militärische Systeme Uran: Treibstoff für kleine modulare Reaktoren (SMRs) und energiepolitische Unabhängigkeit

Für Unternehmen mit Kupfer- oder Silberprojekten bedeutet das:

Steuererleichterungen für Verarbeitung und Entwicklung

Bundesförderung und Co-Investments

Schnellere Genehmigungsverfahren

Berücksichtigung in Section 232-Handelsprüfungen (d.h. mögliche Zölle auf ausländisches Kupfer)



Trump macht klar:



"Wir werden nicht länger auf feindliche Nationen angewiesen sein, um unsere kritischen Rohstoffe zu sichern. Wir werden in Amerika abbauen, veredeln und dominieren."

- Donald J. Trump, Präsident der Vereinigten Staaten, November 2025

Die Welt hat zu wenig Kupfer - und der Mangel spitzt sich zu

Das ist nicht nur ein US-Thema.

Weltweite Kupfervorräte kollabieren:

LME-Kupferlagerbestände auf dem niedrigsten Stand seit 2008

Nachfrage explodiert durch EVs, Solarenergie - und vor allem KI-Rechenzentren

Ein einziges E-Fahrzeug benötigt rund 90 kg Kupfer - viermal mehr als ein Verbrenner

- viermal mehr als ein Verbrenner KI-Serverfarmen verbrauchen Unmengen an Kupferkabeln und Leitungen

Goldman Sachs warnt:

"Der Kupfermarkt steht vor dem größten Defizit seit 15 Jahren. Das ist kein zyklischer Engpass - das ist ein struktureller Mangel."

In Kombination mit Trumps Protektionismus, chinesischen Exportkontrollen und milliardenschweren US-Investitionen ins Stromnetz ergibt sich ein perfektes Szenario für einen Kupfer-Superzyklus.

Warum Silber ebenso entscheidend ist - und sich in einer Krise befindet

Dass Silber ebenfalls auf der US-Liste steht, überrascht manche - aber nicht uns.

Silber ist nicht nur ein Edelmetall, sondern ein hochleitfähiges Industriemetall, das für folgende Bereiche unersetzlich ist:

Solarpanels

Smartphones und Halbleiter

E-Fahrzeuge

Militärische Hochtechnologie

Der Haken:

Die USA importieren fast ihr gesamtes Silber.

Falls Zölle eingeführt werden, könnten die Lieferketten über Nacht zusammenbrechen.

"Silberpreise könnten explodieren, sobald die USA sichere, inländische Quellen benötigen", warnt ein Händler.

Vizsla Copper (WKN: A3DZZR | Symbol: 97E0) ist zwar primär auf Kupfer fokussiert - aber das Unternehmen wurde auf dem Fundament einer der größten Silberentdeckungen der letzten 10 Jahre aufgebaut. Und: Das Managementteam kennt den Silbermarkt wie kaum ein anderes.

Craig Parry - Der Milliarden-Mann hinter Vizsla Copper

Craig Parry ist keine Marke - er ist eine Legende.

Er hat mehr Weltklasse-Lagerstätten entdeckt als andere CEOs überhaupt besucht haben.

Jetzt steht er an der Spitze von Vizsla Copper - ein Unternehmen, das von Tag eins an auf die kommende Rohstoff-Rallye ausgerichtet wurde.

Parrys Erfolgsgeschichte:

Projekt Unternehmen Ergebnis Position Arrow Deposit NexGen Energy ~$4 Mrd. Uran-Projekt Mitgründer & ehem. Direktor Hurricane Deposit IsoEnergy $750 Mio. High-Grade Uranprojekt Gründer & ehem. CEO Panuco-Copala Vizsla Silver ~$2 Mrd. Silberlagerstätte Gründer & Chairman Eskay Creek & Snip Skeena Resources $2.8 Mrd. Gold-Neuentwicklung Lead Independent Director



Jedes dieser Projekte wurde zu einem Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen.

Jeder Investor, der früh dabei war, verzeichnete transformative Gewinne.



Heute leitet Parry:

Vizsla Copper (CEO & Executive Chairman)

(CEO & Executive Chairman) Vizsla Silver (Chairman)

(Chairman) Skeena Resources (Lead Independent Director)

"Wenn ich auf nur eine Person im Rohstoffkrieg setzen müsste - es wäre Craig Parry."

- Institutioneller Fondsmanager, Oktober 2025

Parrys Laufbahn ist nicht voll mit Versprechen - sondern mit Milliarden-Dollar-Erfolgen, echten Entdeckungen und Resultaten für Anleger.

Er war:

Gründer & CEO von IsoEnergy

Mitgründer & Direktor von NexGen Energy

Chairman von Vizsla Silver

Senior-Geologe bei Rio Tinto

Architekt mehrerer Entdeckungen, die die Uran- und Silbermärkte verändert haben

Alle Augen auf Vizsla Copper

Unter Craig Parrys Leitung hat Vizsla Copper eines der strategischsten Kupferprojekte in British Columbia aufgebaut.

Aktuelle Bohrergebnisse vom Thira-Ziel am Poplar-Projekt: