NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Vom Stahlkonzern gebe es Anzeichen einer Stabilisierung, schrieb Cole Hathorn am Donnerstagabend. Der Ausblick stimme optimistisch für 2026./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: LU1598757687
