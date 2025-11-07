Die Metaplanet-Aktie hat zuletzt schlecht performt und es haben sich fundamental einige deutliche Veränderungen ergeben, die das Risiko für Anleger massiv haben ansteigen lassen. Ist das Ende der Holding jetzt nur noch eine Frage der Zeit? Kredite, Kredite, Kredite... Da die Aktie von Metaplanet an der Börse zum Wert ihres NAVs notiert und nicht mehr zu einem Premium, steht die Akkumulationsstrategie der Holding vor dem Aus. Retten sollen das Unternehmen ...

