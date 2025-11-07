Zum Ende einer ereignisreichen Woche dürfte der Dax am Freitag zunächst moderat zulegen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,2 Prozent auf 23.778 Punkte. Das Tief vom Dienstag hatte bei 23.674 Punkten gelegen. Danach hatte er sich zeitweise wieder knapp über 24.100 Punkte erholt, bevor es erneut abwärts ging. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird 0,3 Prozent höher erwartet.Die Woche war geprägt von der Berichtssaison. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
