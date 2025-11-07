Der IT-Dienstleister CENIT AG (ISIN: DE0005407100) hat im dritten Quartal 2025 erste Ergebnisse seiner laufenden Transformation vorgelegt. Bei annähernd stabilem Umsatz verbesserte sich das EBIT auf 2,2 Millionen Euro nach 2,0 Millionen Euro im Vorjahr. Die EBIT-Marge stieg auf 4,3 Prozent. Für die ersten neun Monate ergibt sich allerdings noch ein gemischtes Bild: Der Konzernumsatz lag mit 154,2 Millionen Euro leicht über Vorjahr, doch das EBIT rutschte auf minus 1,5 Millionen Euro. Hier schlagen Einmalaufwendungen von rund vier Millionen Euro sowie Anlaufverluste aus Akquisitionen zu Buche. ...

