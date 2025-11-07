Datum der Anmeldung:
06.11.2025
Aktenzeichen:
B3-107/25
Unternehmen:
Dermapharm AG, Grünwald; mittelbarer Erwerb sämtlicher Anteile an der und alleiniger Kontrolle über die Mucos Emulsionsgesellschaft mbH, Berlin, und die Mucos Pharma CZ, s.r.o., Prhonice/Tschechien;
Produktmärkte:
Phlogenzym", "Wobecare", "Wobenzym immun", "Wobenzym""
