Datum der Anmeldung:
05.11.2025
Aktenzeichen:
B3-105/25
Unternehmen:
Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd/Dänemark; Erwerb sämtlicher Anteile an der und alleiniger Kontrolle über die Akero Therapeutics, Inc., South San Francisco/CA/USA
Produktmärkte:
Arzneimittel für Stoffwechselerkrankungen, Arzneimittel zur Therapie von Fettleber (MASH"), Biotechnologie, pharmazeutische Forschung"
