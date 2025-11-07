EQS Stimmrechtsmitteilung: grenke AG

grenke AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



07.11.2025 / 09:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: grenke AG Straße, Hausnr.: Neuer Markt 2 PLZ: 76532 Ort: Baden-Baden

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900BHRYZ464GFD289

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Wegfall der Zurechnung aufgrund der Umstrukturierung der Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG in eine Einheitsgesellschaft.

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Grenke Vermögensverwaltung GmbH

Registrierter Sitz, Staat: Baden-Baden, Deutschland

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 05.11.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 0,00 % 0,00 % 0,00 % 46.495.573 letzte Mitteilung 42,64 % 0,00 % 42,64 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A161N30 0 0 0,00 % 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG 40,84 % 0,00 % 40,84 % Grenke Vermögensverwaltung GmbH 0,00 % 0,00 % 0,00 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Die Stimmrechte aus den von der Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG gehaltenen Aktien der grenke AG werden der als Komplementär-GmbH der Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG fungierenden Grenke Vermögensverwaltung GmbH nicht mehr zugerechnet, da die bislang nach dem gesetzlichen Normalstatut organisierte Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG, in eine Einheitsgesellschaft, in der die KG sämtliche

Geschäftsanteile an der Komlementär-GmbH hält, umstrukturiert wurde. In der als Einheitsgesellschaft ausgestalteten Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG fungiert die Grenke Vermögensverwaltung GmbH nicht mehr als Muttergesellschaft der Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG.

Datum

06.11.2025





