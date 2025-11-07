Genf/Moskau - Der Rohstoffhändler Gunvor hat sein Angebot für eine Übernahme des Auslandsgeschäfts des russischen Ölkonzerns Lukoil zurückgezogen. Das Genfer Unternehmen reagierte damit auf Kritik des US-Finanzministeriums. Die US-Behörde hatte zuvor auf der Plattform X erklärt, Gunvor sei eine «Marionette des Kremls» und werde keine Lizenz erhalten, solange Russlands Präsident Wladimir Putin den Krieg in der Ukraine fortsetze. Gunvor wies die Darstellung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab