07.11.2025 / 10:30 CET/CEST

Hiermit gibt die SAF-HOLLAND SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025

Ort: https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025

Ort: https://corporate.safholland.com/en/investor-relations/publications





