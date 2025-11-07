FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 31 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem saisonal und konjunkturell schwierigen Quartal habe es der Stahlkonzern mit einer schwachen Nachfrage, hohem Importdruck und operativen Problemen in Mexiko zu tun gehabt, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er geht davon aus, dass das Kursrisiko der Aktien kleiner geworden ist, zumal er mit regulatorischem Rückenwind rechnet. Die derzeitigen EU-Pläne zur Abschirmung könnten zum "Game-Changer" für den europäischen Stahlsektor werden./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025



