Original-Research: CENIT AG - von Montega AG



07.11.2025 / 10:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu CENIT AG Unternehmen: CENIT AG ISIN: DE0005407100 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.11.2025 Kursziel: 14,00 EUR (zuvor 13,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann; Christoph Hoffmann

Q3: CENIT zeigt gute Ergebnisentwicklung



CENIT konnte im dritten Quartal die Gewinnerwartungen bei leicht rückläufigen Umsätzen übertreffen.



[Tabelle]



Erlöse im Rahmen der Erwartungen: Umsatzseitig befand sich CENIT mit 50,5 Mio. EUR (-3,0% yoy) leicht unter dem Vorjahreswert. Zulegen konnten erneut die Umsätze mit Eigensoftware (+5,7% yoy), wobei sich insbesondere der wiederkehrende Anteil (+10,3% yoy bzw. +6,9% qoq) positiv entwickelte. Etwas schwächer fielen die Geschäfte mit Fremdsoftware (-3,0 % yoy) sowie die Beratungsumsätze (-5,2% yoy) aus. Perspektivisch sieht der Vorstand weiteres Wachstumspotenzial im asiatischen Markt, wo CENIT in China u. a. einen Flugzeughersteller als neuen Kunden gewinnen konnte. Angesichts des dort hohen Digitalisierungs- und Automatisierungsgrads und eines aktuell noch geringen chinesischen Umsatzanteils von lediglich 0,2% in 2024 bietet der Ausbau der Aktivitäten in China oder auch beispielsweise in Japan attraktive Chancen und würde zugleich die Abhängigkeit von der deutschen Industrie verringern.



Restrukturierung zeigt Wirkung: Mit einem EBIT von 2,2 Mio. EUR (+11,3% yoy) konnte CENIT unsere Erwartungen übertreffen und zeigte insbesondere die Erfolge des Restrukturierungsprogramms. Die Personalaufwendungen sanken gegenüber dem Vorquartal signifikant auf 21,3 Mio. EUR (Q2/25: 23,6 Mio. EUR) und lagen damit trotz Sonderaufwendungen (0,3 Mio. EUR) auf Vorjahresniveau, in dem die Analysis Prime nur teilweise enthalten war. Die Mitarbeiterzahl wurde stärker als im Rahmen des 'Projekts Performance' angekündigt reduziert und belief sich zum Stichtag auf 912 (30.06.2025: 945; 31.12.2024: 984), wofür jedoch keine zusätzlichen Abfindungen fällig wurden. Vor dem Hintergrund des weiter fortgesetzten Personalabbaus im dritten Quartal, haben wir unsere Ergebnisprognose trotz leicht reduzierter Umsatzerwartungen angehoben.



Deutliches Ergebniswachstum in 2026 erwartet: Bei einer Fortsetzung des positiven Ergebnisniveaus wäre bereits im laufenden Jahr ein nahezu ausgeglichenes EBIT erreichbar, zumal Q4 traditionell das stärkste Quartal darstellt. Im Folgejahr dürften die wegfallen Einmalaufwendungen von 4,1 Mio. EUR sowie die zugehörigen, ganzjährig wirkenden Einsparungen ein deutliches Ergebniswachstum ermöglichen. Zudem dürfte ein ausgeglichenes Ergebnis der aktuell defizitären AP (9M/25: -2,7 Mio. EUR) durch die u.E. bereits erfolgte Anpassung der Kostenstruktur im Jahresvergleich unterstützend wirken.



Fazit: CENIT zeigt in einem weiterhin herausforderndem Umfeld die Fortschritte seines Restrukturierungsprogrammes und dürfte in den nächsten Jahren von der angepassten Kostenstruktur profitieren. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 14,00 EUR (zuvor: 13,00 EUR).







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /

HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. DieAnalysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News