Börse brutal. Seit den Zahlen zum dritten Quartal vom Mittwoch wird die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec regelrecht abgestraft. Der SDAX-Wert notiert am Freitag erneut gut vier Prozent im Minus und damit auf dem tiefsten Stand seit dem Frühjahr. Der am Dienstagabend gemeldete Deal mit Sandoz ist verpufft.Dem Wirkstoffforscher fließen im Rahmen der Vereinbarung 350 Millionen Dollar in bar zu. Diese decken den Kauf der Just - Evotec Biologics-Produktionsanlage in Toulouse sowie Vorab-Technologielizenzgebühren ...

