Die Aktie von Repsol bleibt einer der stärksten Energietitel weltweit. Ausgehend vom Anfang April verbuchten Tief bei 9,40 Euro hat der Kurs des spanischen Energieriesen mittlerweile um knapp 75 Prozent zugelegt. Durch den Sprung über die Marke von 16,00 Euro hat die Dividendenperle zudem ein frisches Kaufsignal generiert. In der vergangenen Handelswoche hatte Repsol indes die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. So verdoppelte sich der Nettogewinn gegenüber dem Vorjahr auf 574 Millionen Euro. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär