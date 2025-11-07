Elon Musk - Möglichkeit für Billionen-Vergütung



Unter welchen Voraussetzungen diese Vergütung zustande kommen könnte, lesen Sie hier.



Die Aktionäre von Tesla haben mit einer deutlichen Mehrheit von 75 Prozent einem umfangreichen Vergütungsplan für Elon Musk zugestimmt. Dieser Plan sieht vor, dass Musk zusätzliche Aktien im Wert von bis zu einer Billion Dollar erhalten kann, sofern Tesla in den nächsten zehn Jahren eine Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen Dollar erreicht. Damit könnte Musk, der bereits als reichster Mensch der Welt gilt, noch deutlich reicher werden.



Elon Musk muss für die Auszahlung mehrere Ziele erreichen, die meist an Teslas Börsenwert gekoppelt sind. Dazu zählen die Auslieferung von 20 Millionen Fahrzeugen bei einem Börsenwert von zwei Billionen Dollar. Eine noch größere Hürde ist ein Börsenwert von 6,5 Billionen Dollar sowie ein bereinigter Gewinn von 400 Milliarden Dollar, der erreicht werden muss.









Quelle: HSBC









