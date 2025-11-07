Rheinmetall (ISIN DE0007030009) erweitert sein Geschäft um eine neue Dimension. Der traditionsreiche Rüstungskonzern, bislang bekannt für Panzer, Artillerie und Munition, steigt in die Produktion von Satelliten ein. Gemeinsam mit der finnischen Raumfahrtfirma Iceye gründet das Unternehmen ein Joint Venture, das künftig hochauflösende Aufklärungssatelliten fertigen soll. Mit dem Schritt positioniert sich Rheinmetall nicht nur als Verteidigungs-, sondern auch als Raumfahrtkonzern - ein symbolischer wie strategischer Wandel in einer Zeit, in der militärische Sicherheit immer stärker von orbitalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
