Der Energiedienstleister EGC kauft Baywa EDL, eine auf den Betrieb von Biomasse-Heizungsanlagen und Nahwärmenetzen spezialisierte Tochtergesellschaft von Baywa. Damit ergänzt EGC seine bisherigen Schwerpunkte in den Bereichen Wärmepumpe und Photovoltaik. Die Baywa AG verkauft eine weitere Beteiligung, um die Schulden abzubauen. Der Energiedienstleister EGC aus Düsseldorf übernimmt die Baywa Energie Dienstleistungs GmbH (EDL) für einen zweistelligen Millionen-Betrag. Den Vollzug der Transaktion erwarten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
