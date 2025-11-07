Mega-Deal in Sicht: Sky-Mutter Comcast will das TV- und Streaming-Geschäft von ITV für rund 1,6 Milliarden Pfund übernehmen. Die Aktie des britischen Senders schießt zweistellig nach oben ? und könnte den Medienmarkt auf der Insel grundlegend verändern. Der US-Konzern Comcast, Eigentümer des europäischen Pay-TV-Anbieters Sky, verhandelt über die Übernahme des Medien- und Unterhaltungsgeschäfts des britischen Medienunternehmens ITV. Laut dem Sender Bloomberg soll der Deal eine Bewertung von rund 1,6 Milliarden Pfund (2,1 ...

