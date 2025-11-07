Mut wird belohnt: Kunden lieben die Neue Klasse und auch BMW-Aktionäre schöpfen neue Hoffnung. Stark für die ganze Branche: Prof. Dudenhöffer zufolge sind E-Autos bald günstiger als Verbrenner - BMW-CFO Walter Mertl plant mit starken Margen, wie er dem AKTIONÄR sagt.Elektroautos werden schneller, stärker und immer erschwinglicher. "Das Hauptergebnis ist sehr überraschend. Der Preisabstand des Elektroautos zum Verbrenner ist unter 1.600 Euro gefallen. So klein war der Preisabstand noch nie", so Prof. ...

