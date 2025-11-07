Neues digitales Dokumentationssystem bietet ein umfassenderes Nutzungserlebnis, stets aktuelle Installationsanleitungen und Lokalisierung für Installateure weltweit

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" oder "das Unternehmen"), ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energiesoftwarelösungen, hat heute eine umfassende Neuerung bei der Unterstützung von Solarinstallateuren durch Produktdokumentation während des Installationsprozesses vorgestellt. Ab November 2025 werden bei den Auslieferungen neuer Tigo TS4 Flex MLPE-Produkte die gedruckten Installationshandbücher durch digitale Dokumentation ersetzt, die über gut sichtbar direkt auf jeder Produktverpackung angebrachte QR-Codes zugänglich ist. Die Umstellung auf digitale Dokumentation bietet Installateuren sofortigen Zugriff auf die aktuellsten Installationsanleitungen, anschauliche visuelle Anleitungen und Videos sowie Lokalisierungen für Sprachen in den Märkten, in denen Tigo tätig ist.

Tigo's new QR code system replaces printed manuals, giving installers like Mann Solar on-demand access to current installation guides and localized documentation.

Im Sinne von Total Quality Solar (TQS) und anknüpfend an das Green Glove-Serviceprogramm und die Tigo Academy trägt die Einführung erweiterter digitaler Produktleitfäden zu einem bedeutend besseren Erlebnis für Installateure bei. Durch digitale Dokumentation wird das Risiko umgangen, dass Installateure veraltete Papierhandbücher verwenden. Ferner wird die Umweltbelastung durch den Papierverbrauch für gedruckte Dokumentationen in Tigos Produktverpackungen weltweit reduziert. Jeder auf der Verpackung angebrachte QR-Code führt zu einer aktuellen Sammlung digitaler Handbücher, visueller Anleitungen und kurzer Videoclips, die durch Einrichtung und Verkabelung führen und den Zugriff auf Supportmaterialien direkt am Einsatzort deutlich vereinfachen.

"Ich weiß, dass nicht jeder mit Begeisterung Handbücher oder Anleitungen liest, aber mit dieser QR-Code-Methode lassen sich genau die richtigen Informationen schnell und einfach abrufen, genau dann, wenn man sie braucht", sagte Nathan Mann, Inhaber von Mann Solar. "Wir können jetzt nicht nur auf spezifische Geräteinformationen zugreifen, sondern müssen uns auch keine Sorgen mehr machen, dass Papier verloren geht, zerstört oder vom Wind weggeweht wird, was auf einer Solarbaustelle keine Seltenheit ist. Ich nehme an, dass die digitale Dokumentation auch für Installateure eine große Hilfe sein wird, die gerade erst beginnen, mit Tigo-Produkten zu arbeiten und noch nicht am Green Glove-Programm teilgenommen haben."

Das lokalisierte, mehrsprachige Format trägt dazu bei, Sprachbarrieren in den mehr als 127 Ländern, in denen Tigo tätig ist, zu beseitigen und gewährleistet, dass Installateure stets auf die aktuellsten Inhalte zugreifen. Das neue System ist direkt mit der Tigo Academy verknüpft und bietet zusätzliche Schulungsmodule und Zertifizierungskurse für Installateure, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen möchten. Durch die Umstellung auf digitale Medien entfallen zudem komplexe mehrsprachige Beilagen und gedruckte Materialien, was zur Rationalisierung der globalen Abläufe des Unternehmens führt. Die Änderung reduziert nicht nur den Papierverbrauch, sondern bietet Installateuren ein reichhaltigeres, stets aktuelles Erlebnis.

"Wir nehmen uns ganz bewusst viel Zeit, in allen Phasen des Solarinstallationsprozesses mit Installateuren wie Nathan Mann zusammenzuarbeiten, um Feedback darüber zu sammeln, wie Tigo-Produkte funktionieren, sobald sie unsere Hände verlassen haben. Die Bereitstellung unserer Produktdokumentation in digitaler Form ist eine direkte Reaktion auf diese Rückmeldungen", sagte JD Dillon, Chief Marketing and Customer Experience Officer bei Tigo Energy. "Zugegeben, dieser Schritt ist mitunter auf unseren erweiterten Fokus auf Wertsteigerung durch Software zurückzuführen, was bedeutet, dass sich Tigo-Produkte häufig schnell weiterentwickeln. Dank digitaler Dokumentation kann Tigo mit dieser Entwicklung Schritt halten."

Tigo-Installateure und EPC-Partner können hier auf alle neuen digitalen Handbücher zugreifen. Tigo stellt hier eine zentrale Bibliothek mit aktualisierten Produktdokumentationen und Videoanleitungen zur Verfügung. Mit Anfragen zu den Tigo-Serien TS4-A und TS4-X von Flex MLPE wenden Sie sich hier an den Vertrieb von Tigo.

Über Tigo Energy

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) wurde 2007 gegründet und ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit erhöhen, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solarstromanlagen für Privathaushalte, Gewerbe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE- (Module Level Power Electronics) und Solaroptimierungstechnologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für eine fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Die MLPE-Produkte von Tigo maximieren die Leistung, ermöglichen eine Energieüberwachung in Echtzeit und bieten eine vorschriftsmäßige Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und fertigt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solar-Plus-Speicher-Systeme für Privathaushalte. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

