Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 7 novembre/November 2025) - The common shares of Eagle Royalties Ltd. (the "Issuer") will be delisted from the CSE at market close today, November 7, 2025.

For further information please see the Issuer's news release.

_________________________________

Les actions ordinaires d'Eagle Royalties Ltd. (la "Société émettrice") seront retirées de la cote du CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 7 novembre 2025.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse de l'émetteur.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 7 NOV 2025 Symbol(s)/Symbole(s): ER

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)