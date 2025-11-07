Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 7 novembre/November 2025) - The common shares of Eagle Royalties Ltd. (the "Issuer") will be delisted from the CSE at market close today, November 7, 2025.
For further information please see the Issuer's news release.
_________________________________
Les actions ordinaires d'Eagle Royalties Ltd. (la "Société émettrice") seront retirées de la cote du CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 7 novembre 2025.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse de l'émetteur.
|Date:
|Market Close/Clôture du marchés le 7 NOV 2025
|Symbol(s)/Symbole(s):
|ER
If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)