The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.11.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.11.2025
.
ISIN Name
BRCPLEACNPB9 CIA PARANAENSE EN. PFD B
CA09228M2076 BLACKBIRD CRIT.MET.CORP.
DE000A0KFKB3 ACCENTRO R.EST.AG O.N.
DE000CZ45W73 COBA MTH S.P54
GB00BS28ZN53 LONDON TUNNELS LS-,001
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.11.2025
.
ISIN Name
BRCPLEACNPB9 CIA PARANAENSE EN. PFD B
CA09228M2076 BLACKBIRD CRIT.MET.CORP.
DE000A0KFKB3 ACCENTRO R.EST.AG O.N.
DE000CZ45W73 COBA MTH S.P54
GB00BS28ZN53 LONDON TUNNELS LS-,001
© 2025 Xetra Newsboard