Fortschrittliche Betrugsprävention, mehrstufige Verifizierung und innovative datengesteuerte Sicherheitslösungen sind das Herzstück der Ascend Platform von Experian

Experian gab heute bekannt, dass das Unternehmen im IDC MarketScape als führendes Unternehmen ausgezeichnet wurde: Weltweite Identitätsprüfung im Finanzdienstleistungssektor 2025 Anbieterbewertung (doc US52985325, September 2025). Der Bericht bewertet Anbieter hinsichtlich der Tiefe und Breite ihrer Identitätsprüfungsfunktionen und der Effektivität, mit der sie auf aktuelle und zukünftige Kundenbedürfnisse eingehen.

Die IDC MarketScape-Methodik für die Bewertung umfasste zwei zentrale Erfolgskriterien: Die Fähigkeiten, die das aktuelle Dienstleistungsangebot von Experian widerspiegeln und wie gut diese auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt sind, sowie Strategien, die zeigen, wie gut die Zukunftsstrategie von Experian mit den Anforderungen der Kunden in drei bis fünf Jahren übereinstimmt.

"Diese Bewertung bietet einen 360-Grad-Überblick über unsere Lösungen zur Identitätsprüfung, und wir sind sehr stolz darauf, als führendes Unternehmen anerkannt zu sein", sagte Keith Little, President of Experian Software Solutions bei Experian. "Experian hört seinen Kunden weiterhin genau zu und konzentriert sich stark auf die Produktentwicklung in unserer Experian Ascend-Plattform. Die Integration von KI in unsere Maßnahmen zur Betrugsprävention ermöglicht effektivere und benutzerfreundlichere Lösungen und führt gleichzeitig zu kontinuierlichen Innovationen, insbesondere in Bereichen wie Know-Your-Agent".

Der Bericht stellte folgende Stärken von Experian fest:

Der Zugriff auf eine breite und vielfältige Palette proprietärer Identitäts- und Kreditdatenquellen ermöglicht eine mehrschichtige Verifizierung für verschiedene Anwendungsfälle im Finanzdienstleistungsbereich.

Die Plattform umfasst risikobasierte Authentifizierung, schrittweises Onboarding und Verhaltensanalysen, die eine reibungslose Betrugserkennung ermöglichen.

"Experian beweist seine Stärke im Bereich der Identitätsprüfung durch die Kombination umfangreicher Datenbestände mit skalierbaren Arbeitsabläufen", so Sam Abadir, Forschungsdirektor bei IDC Financial Insights. "Dies bietet Finanzinstituten sowohl die Konsistenz, die für die Einhaltung von Vorschriften und die Betrugsbekämpfung erforderlich ist, als auch die Dynamik, die notwendig ist, um den sich weiter entwickelnden Erwartungen der Kunden auch weiterhin zu entsprechen."

Weitere Informationen finden Sie hier: Financial Services 2025 Vendor Assessment.

Über IDC MarketScape

Das Anbieterbewertungsmodell von IDC MarketScape wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Marktsegment zu geben. Die Methodologie der Marktstudie basiert auf einer strengen Punktvergabe nach qualitativen und quantitativen Kriterien. Die Ergebnisse werden in Form einer einzigen grafischen Darstellung der Anbieterpositionen in einem bestimmten Marktsegment abgebildet. IDC MarketScape stellt ein klares Framework bereit, um einen aussagekräftigen Vergleich der Produkt- und Dienstleistungsangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie der aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern zu erstellen. Dieses Framework liefert Technologiekäufern eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen ihrer aktuellen und potenziellen Anbieter.

Über Experian

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Menschen und Unternehmen weltweit neue Perspektiven eröffnet. Mithilfe einer einzigartigen Kombination aus Daten, Analysen und Software tragen wir dazu bei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, das Gesundheitswesen zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und detailliertere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen. Zudem helfen wir Millionen von Menschen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und dabei Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Reihe von Segmenten tätig, von Finanzdienstleistungen bis hin zu Gesundheitswesen, Fahrzeugbau, Agrarfinanzierung und Versicherungswesen und vielen weiteren Branchensegmenten.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu erschließen und Innovationen voranzutreiben. Als Unternehmen, das im FTSE 100 Index der Londoner Börse (EXPN) gelistet ist, verfügen wir über ein Team von 25.200 Mitarbeitern in 32 Ländern. Unser Firmensitz befindet sich in Dublin, Irland. Weitere Informationen finden Sie unter experianplc.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251107409370/de/

Contacts:

Michael Troncale

Experian Public Relations

+1 714 830 5462

michael.troncale@experian.com