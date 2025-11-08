De.mem meldet neue Rekorde bei Umsatz, Cashflow und operativer Stärke

Anzeige / Werbung

Starkes Quartalsergebnis unterstreicht nachhaltigen Wachstumspfad

De.mem Limited (ASX: DEM), ein Spezialist für Wasser- und Abwasseraufbereitung, legt beeindruckende Zahlen für das Septemberquartal 2025 vor. Mit Zahlungseingängen von rund 7,81 Mio. $ erzielte das Unternehmen den zweithöchsten Wert seiner Firmengeschichte. Das unterstreicht die Stärke des Geschäftsmodells: wiederkehrende Umsätze machen über 90% des Gesamtumsatzes aus.

In den vergangenen zwölf Monaten erwirtschaftete De.mem einen positiven operativen Cashflow von rund 1,2 Mio. $. Besonders bemerkenswert ist die Kontinuität des Wachstums: Seit nunmehr 26 aufeinanderfolgenden Quartalen steigen die Zahlungseingänge im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal an. Die jährliche Wachstumsrate der Zahlungseingänge liegt über einen Zeitraum von sechs Jahren bei rund 24% - ein klares Zeichen für die robuste Geschäftsentwicklung.

Zahlungseingänge nahe Allzeithoch - starkes Schlussquartal erwartet

Im Berichtszeitraum verbuchte De.mem Zahlungseingänge von rund 7,81 Mio. $. Damit erreicht das Unternehmen beinahe ein neues Allzeithoch. Ein verspäteter Großzahlungseingang von 170.000 $, der erst am 9. Oktober 2025 einging, ist darin noch nicht enthalten. Mit diesem Betrag hätte das Unternehmen einen neuen Rekordwert von rund 8 Mio. $ aufgestellt.

Hinzu kommen Vorauszahlungen an Lieferanten in Höhe von 200.000 $ im Zusammenhang mit zwei Großprojekten. Diese Investitionen dürften sich bereits in den kommenden Quartalen positiv auf die Cashflows auswirken.

Langfristiger Wachstumstrend ungebrochen

Über 6,5 Jahre hinweg verzeichnete De.mem eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Zahlungseingänge von rund 24%. Die Kontinuität dieses Trends ist außergewöhnlich: In 26 aufeinanderfolgenden Quartalen konnte das Unternehmen den Vorjahreswert jeweils übertreffen.

Diese beeindruckende Wachstumsdynamik ist nicht nur Ausdruck eines funktionierenden Geschäftsmodells, sondern auch eines nachhaltig wachsenden Marktes, in dem De.mem mit innovativen Lösungen zur Wasseraufbereitung präsent ist.

Temporärer Rückgang im operativen Cashflow - Trendwende in Sicht

De.mem erzielte in den letzten zwölf Monaten positive operative Cashflows von rund 1,2 Mio. $. Zwar wurde für das Septemberquartal ein leicht negativer operativer Cashflow von -252.000 $ ausgewiesen. Doch die Zeichen stehen klar auf Erholung. Historisch entfallen rund 55% der jährlichen Zahlungseingänge auf das zweite Halbjahr. Ein höheres Umsatzvolumen zum Jahresende ist branchenüblich - insbesondere durch verstärkte Einkäufe von Verbrauchsmaterialien seitens der Kunden.

Hinzu kommen die oben genannten Lieferantenvorauszahlungen und der verspätete Zahlungseingang über 170.000$. Diese Faktoren dürften im Dezemberquartal für einen positiven Cashflow sorgen.

Im gleichen Zeitraum beglich De.mem zudem eine ausstehende Tranche von 110.000 $ im Zusammenhang mit der Übernahme von Auswater Systems Pty Ltd.

Fazit: Starke Bilanz schafft Raum für weiteres Wachstum

Mit einem Mix aus wiederkehrenden Umsätzen, langfristigem Wachstum und gezielten Investitionen in Projekte und Zukäufe wie Core Chemicals schafft De.mem eine stabile Basis für zukünftige Erfolge. Die positiven Cashflows und kontinuierlich steigenden Zahlungseingänge zeigen, dass das Unternehmen strategisch klug aufgestellt ist - und 2025 auf ein weiteres Rekordjahr zusteuert.

----

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quellen

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-de-mem-ltd-vierteljaehrlicher-aktivitaetsbericht-zum-30-september-2025-rekordzahlen-bei-barzahlungen-umsatz-und-ebitda/4935438/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post De.mem meldet neue Rekorde bei Umsatz, Cashflow und operativer Stärke appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000DEM4