Chariot Corp sichert sich Fortschritte bei der Strategie zum Aufbau eines weltweit bedeutenden Lithium-Portfolios

Große Lithium-Akquisition in Nigeria beschleunigt globale Expansion

Chariot Corporation Limited (ISIN: AU0000294498) hat einen wegweisenden Schritt in ihrer globalen Lithiumstrategie unternommen und einen Anteil von 66,667% an einem der größten Hartgestein-Lithiumportfolios Nigerias erworben.

Die am 10. Juli 2025 bekanntgegebene Transaktion umfasst vier Projektgebiete - Fonlo, Gbugbu, Iganna und Saki - mit einer Gesamtfläche von 254 Quadratkilometern in den Bundesstaaten Oyo und Kwara.

Die Akquisitionskosten umfassen 1,5 Mio. US-Dollar in bar sowie 42 Mio. Chariot-Aktien, die gestaffelt bis Ende 2026 ausgegeben werden sollen. Nach Abschluss wird das Portfolio in einem neuen Joint Venture, C&C Minerals Limited, gehalten, an dem Chariot die Kontrollmehrheit besitzen wird. Das Portfolio umfasst sowohl Explorationslizenzen als auch Kleinbergbaugenehmigungen und bietet damit sowohl Potenzial für großflächige Neuentdeckungen als auch kurzfristige Entwicklungsmöglichkeiten.

Der historische Abbau von mehreren Tausend Tonnen Spodumen-Konzentrat in den Jahren 2021 bis 2024 bestätigt sowohl die Mineralqualität als auch die Marktnachfrage. Chariot hat erste Feldarbeiten aufgenommen und plant den Beginn von Bohrungen Anfang 2026.

Erschließung der Lithium-Lieferkette Afrika-China

Durch die Akquisition erhält Chariot direkten Zugang zum sich schnell entwickelnden Lithium-Handelskorridor zwischen Afrika und China. Angesichts der dominierenden Rolle Chinas in der Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und des steigenden Bedarfs an diversifizierten Lieferquellen rückt Afrika - insbesondere Nigeria - verstärkt in den Fokus. Die chinesischen Investitionen in die nigerianische Lithium-Verarbeitungsinfrastruktur nehmen zu, und Chariot ist nun strategisch entlang dieser zentralen Wachstumsachse positioniert.

Geologische Parallelen zu Brasiliens Lithium-Hotspot

Die lithiumführenden Pegmatite Nigerias gehören zum selben panafrikanischen LCT-System wie die Borborema-Pegmatitprovinz in Brasilien, die einige der weltweit vielversprechendsten Lithiumvorkommen beherbergt. Vor der Kontinentaldrift bildeten die nigerianischen und brasilianischen Pegmatite einen zusammenhängenden geologischen Gürtel. Ähnlich wie in Brasilien besitzt Nigeria eine lange Bergbaugeschichte im Bereich Zinn und Edelsteine - ein Hinweis auf das Potenzial lithiumreicher Systeme.

Lokale Bergbautätigkeit und starkes Explorationspotenzial

In allen vier nigerianischen Projekten von Chariot fand zuletzt ein handwerklicher Lithiumabbau statt. Zahlreiche anstehende Pegmatite wurden kartiert, und mittels Gesteinsproben wurde sichtbarer Spodumen sowie Lithiumglimmer bestätigt. Keines der Gebiete wurde bisher gebohrt - Chariot verfügt somit über eine unerschlossene Ausgangslage für moderne Exploration.

Attraktive Rechtslage und infrastrukturelle Vorteile

Die Projekte liegen 170-400 km vom Hafen von Lagos entfernt und profitieren von bestehender Straßenanbindung sowie der Nähe zu Energie- und Gasinfrastruktur. Nigeria, die größte Volkswirtschaft Westafrikas, fördert den Bergbau aktiv als Schlüssel zur wirtschaftlichen Diversifizierung. Neue Reformen, Steueranreize und ein gesichertes Lizenzsystem machen das Land zunehmend attraktiv für Rohstoffentwickler.

Fortschritte im US-Portfolio

Parallel dazu treibt Chariot seine US-Projekte weiter voran. Beim Resurgent-Projekt wurden 32 priorisierte Bohrziele identifiziert. In Black Mountain (Wyoming) ergaben fünf der 20 Bohrlöcher des Phase-2-Programms einen Erzgehalt von über 0,5% Li2O; zudem sollen neu entdeckte Pegmatitausbisse im südlichen Bereich in zukünftigen Programmen getestet werden.

Erfahrene Führung verstärkt den Vorstand

Zur Unterstützung des Wachstums in Westafrika wurde im August 2025 Herr Brendan Borg als unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Vorstandsmitglied berufen. Mit über 25 Jahren Erfahrung und seiner aktuellen Vorstandstätigkeit bei Leo Lithium Ltd bringt Herr Borg umfassende regionale Expertise ein.

Chariots Markteintritt in Nigeria stellt eine entscheidende Erweiterung dar und untermauert das Ziel des Unternehmens, ein diversifiziertes, weltweit bedeutendes Lithium-Portfolio aufzubauen.

