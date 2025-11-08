HANF.com: Interview mit Ronnie Jaegermann

Anzeige / Werbung

HANF.com ist eines der führenden familiengeführten Unternehmen für hochwertige Hanfprodukte in Deutschland. Mit aktuell 17 Geschäften und einem wachsenden Onlineshop verfolgt das Unternehmen die Mission, Hanf in all seinen Facetten zugänglich zu machen und Vorurteile abzubauen. Das Sortiment reicht von CBD-Produkten über Rauchzubehör bis hin zu nachhaltigen Lebensmitteln und Kosmetik.

Hanf.com erzielte im Geschäftsjahr 2024 ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 65% und eine zweistellige operative Marge. Was sind die wichtigsten Faktoren für diesen Erfolg?

Ronnie Jaegermann: Lassen Sie uns zunächst über die Zahlen sprechen. Wir sind von etwa 3 Millionen Euro auf 5 Millionen Euro Umsatz gewachsen, und der operative Gewinn lag bei 555.000 Euro, was etwa 11% des Umsatzes entspricht. Es gab zahlreiche Faktoren, die zu diesen spektakulären Ergebnissen im Jahr 2024 geführt haben - nämlich ein Umsatzwachstum von 65% und die erfolgreiche Umwandlung eines Verlustes in eine Gewinnmarge von 11%. Ein wesentlicher Treiber war die Ausweitung unseres Einzelhandelsgeschäfts. Unsere Läden sind erheblich gewachsen. Derzeit betreiben wir 17 Geschäfte in ganz Deutschland. Wir haben im Jahr 2024 ein Franchisekonzept gestartet und unsere Großhandelsaktivitäten in Deutschland deutlich ausgeweitet. Wir haben mehrere hundert Kunden - hauptsächlich CBD-Einzelhändler in ganz Deutschland -, die regelmäßig bei uns einkaufen, und deren Bestellungen nehmen weiterhin stark zu. Ein weiterer Bereich, der deutlich gewachsen ist, war unser Online-Geschäft, das sich von etwa 500.000 Euro auf rund 700.000 Euro im Jahr erhöht hat.

Sie haben erwähnt, dass CWE nach mehreren Jahren wieder zu nachhaltiger Rentabilität zurückgekehrt ist. Wie stellen Sie sicher, dass diese Rentabilität in einem sich wandelnden Marktumfeld aufrechterhalten werden kann?

Ronnie Jaegermann: Der Markt entwickelt sich zu unseren Gunsten. Wir sind sowohl im Einzelhandel als auch im Franchisegeschäft stark gewachsen. Während wir sprechen, eröffnen wir weitere eigene und Franchise-Geschäfte in ganz Deutschland. Wir vergrößern unser Großhandelsgeschäft, ohne dabei unser Personal oder unsere Kosten zu erhöhen. Der Plan besteht also darin, in den Jahren 2025 und 2026 weiterhin stark zu wachsen, ohne die Personalkosten oder sonstigen Ausgaben zu steigern - und auf diese Weise die Profitabilität beizubehalten.

Die Eröffnung neuer Geschäfte - sowohl firmeneigener als auch Franchise-Standorte, war ein wichtiger Wachstumsmotor. Welche Rolle wird das Franchise-Modell in Ihrer europäischen Expansionsstrategie spielen?

Ronnie Jaegermann: Momentan liegt unser Fokus ausschließlich auf Deutschland. Wir planen derzeit keine Expansion außerhalb Deutschlands. Wir halten Deutschland für einen großartigen Markt - es ist die größte Volkswirtschaft Europas. Wir sind ein deutsches Unternehmen, gegründet in München, und unser Ziel für die nächsten drei bis fünf Jahre ist ausschließlich Wachstum innerhalb Deutschlands. Wir sind bereits sehr stark in Bayern und im Raum München vertreten, und dort gibt es noch viel Wachstumspotenzial. Bayern ist das größte und wohlhabendste Bundesland Deutschlands. Mit unserem Franchisesystem wollen wir dann über Bayern hinaus expandieren - in Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, Berlin, Hamburg, Rheinland-Pfalz und so weiter. Unser Ziel ist es, in jedem dieser Bundesländer ähnlich viele Verkaufsstellen zu haben wie derzeit in Bayern. Ein weiterer Wachstumstreiber wird natürlich unser Online-Geschäft sein, das erheblich wachsen kann. Es gibt in Deutschland schätzungsweise rund 10 Millionen potenzielle Kunden für unsere Produkte - und der beste Weg, sie zu erreichen, ist ebenfalls über den Online-Kanal.

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 gingen die Bruttomargen aufgrund eines höheren Anteils des Großhandelsverkäufen zurück. Wie wollen Sie künftig das Wachstum im Großhandel mit dem margenstärkeren Einzelhandelsgeschäft in Einklang bringen?

Ronnie Jaegermann: Wir müssen hier eine Balance finden. Die Nachfrage im Großhandelsgeschäft war im ersten Halbjahr 2025 sehr hoch, daher ist dieser Bereich stark gewachsen. Wir werden das jedoch durch ein verstärktes Wachstum unseres Einzelhandels und unseres Online-Geschäfts ausgleichen, bei dem die Bruttomargen sogar noch höher sind als im stationären Einzelhandel.

Sie haben neue exklusive Wellness- und CBD-Produktlinien eingeführt. Welche Trends sehen Sie auf dem Markt und wie wird sich Hanf.com von der Konkurrenz abheben?

Ronnie Jaegermann: Das ist eine sehr gute Frage. Zunächst einmal führen wir laufend neue Produkte ein. Wir haben eine Entwicklungsabteilung, die den Markt beobachtet, Bedarfe erkennt und kontinuierlich neue Produkte auf den Markt bringt. Zweitens wollen wir langfristig Teil der legalen Cannabisrevolution in Deutschland sein. Wir glauben fest daran, dass wir in einigen Jahren lizenzierte Cannabisgeschäfte in Deutschland eröffnen können - und dann sind die Möglichkeiten grenzenlos. Wir könnten ein sehr, sehr großes Unternehmen werden.

Was ist Ihre Position zur aktuellen Marktkapitalisierung?

Ronnie Jaegermann: Ich denke, dass wir bislang nicht wirklich die Aufmerksamkeit der deutschen Anleger gewonnen haben. Hier steht ein großartiges Unternehmen mit 5 Millionen Euro Umsatz und 555.000 Euro Gewinn - und wissen Sie was? Die Marktkapitalisierung beträgt nur 1,5 Millionen Euro. Wir werden also mit einem EBITDA-Multiplikator von gerade einmal drei gehandelt. Wenn man sich die Ergebnisse des ersten Halbjahres ansieht - 3,1 Millionen Euro Umsatz, hochgerechnet also über 6,5 Millionen Euro im Jahr -, dann werden wir derzeit mit 25 Eurocent Umsatzbewertung gehandelt. Das ist schlichtweg absurd. Ich denke, der deutsche Markt - die deutschen Anleger - haben die Hanf-Story bisher noch nicht wirklich wahrgenommen oder gewürdigt. Ich halte es für eine großartige Geschichte. Der Aktienkurs ist in jeder Hinsicht lächerlich niedrig. Wahrscheinlich ist es die günstigste Aktie, die derzeit an der Frankfurter Börse gehandelt wird. Ich glaube und hoffe, dass wir bald die Aufmerksamkeit deutscher Investoren gewinnen werden - insbesondere jener, die an das Wachstum des Cannabis-Marktes in Deutschland glauben. Und ich hoffe, dass der Aktienkurs in den kommenden Monaten deutlich steigen wird.

Hier gelangen Sie zum Videointerview mit Ronnie Jaegermann:

https://small-microcap.eu/hanf-com-interview-mit-ronnie-jaegermann/

