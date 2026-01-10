CBD-Markt auf Wachstumskurs: Neural Therapeutics und Hanf.com positionieren sich strategisch

Anzeige / Werbung

Regulierung verschärft sich - Marktpotenzial wächst

In Deutschland rückt der Markt für medizinisches Cannabis zunehmend in den Fokus der Politik. Medienberichten zufolge drängen mehrere Bundesländer auf strengere Vorgaben: Künftig sollen Rezepte ausschließlich nach persönlichem Arztkontakt ausgestellt werden. Digitale Ferndiagnosen und Online-Verordnungen werden eingeschränkt, die Abgabe soll vermehrt über stationäre Apotheken erfolgen. Gleichzeitig zeigt eine MDR-Analyse, dass der Konsum - insbesondere unter jungen Erwachsenen - weiter steigt. Cannabis wird gesellschaftlich mehr und mehr akzeptiert. Damit wächst auch der Bedarf an legalen, geprüften Produkten.

Stationäre Anbieter im Vorteil: Hanf.com rückt in den Fokus

Die Verschärfung der medizinischen Verschreibungsregeln dürfte vor allem den Online-Vertrieb bremsen. Davon könnten stationäre Anbieter mit direktem Kundenkontakt profitieren. Hanf.com, Marktführer im deutschen CBD-Segment, ist in einer starken Ausgangsposition: Mit mittlerweile 19 physischen Geschäften, einem breit gefächerten Sortiment an CBD- und Wellnessprodukten sowie einer treuen Kundschaft erfüllt das Unternehmen genau diese Anforderungen. Neural Therapeutics (ISIN: CA64134N2032) ist strategisch an Hanf.com beteiligt - und könnte damit direkt vom Wandel profitieren. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, um in einem zunehmend regulierten Marktumfeld Fuß zu fassen und zugleich vom wachsenden CBD-Bedarf zu profitieren.

Globale Player kämpfen - Lokale Stärke zahlt sich aus

Ein Blick über den Tellerrand zeigt: Auch in internationalen Märkten ist Cannabis längst ein dynamisches Thema. Canopy Growth (ISIN: CA1380357048) und Aurora Cannabis (ISIN: CA05156X8504) stehen exemplarisch für die Herausforderungen globaler Expansion in einem stark regulierten Umfeld. Canopy musste im Fiskaljahr 2025 einen Nettoverlust von rund 604 Mio. CAD hinnehmen. Im Vergleich dazu glänzt Hanf.com mit einer beeindruckenden Performance: Im Geschäftsjahr 2024 stieg der Umsatz um 65%, der operative Gewinn lag bei rund 555.000 Euro - umgerechnet etwa 896.420 CAD. Der Unterschied liegt im Modell: Während Canopy mit hohen Kosten und komplexer Struktur agiert, fokussiert sich Hanf.com auf einen schlanken stationären Vertrieb und kosteneffizienten Onlinehandel.

Neural Therapeutics: Positioniert für Wachstum und Stabilität

Für Neural Therapeutics und seinen Beteiligungspartner Hanf.com eröffnet sich dadurch ein vielversprechendes Szenario. Ein klar regulierter Markt schafft Vertrauen - und bietet Raum für den Aufbau langfristiger Kundenbindungen. Die Kombination aus medizinischem Anspruch, CBD-Expertise und einem etablierten Filialnetz mit inzwischen 19 Standorten in ganz Deutschland stellt eine stabile Basis dar, um in diesem Umfeld gezielt zu wachsen. Neural Therapeutics ist damit nicht nur strategisch klug positioniert, sondern auch operativ in einem Markt aktiv, der an gesellschaftlicher Relevanz und wirtschaftlicher Dynamik gleichermaßen gewinnt.

---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Neural Therapeutics oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Neural Therapeutics" oder "Nebenwerte".



Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

Quelle

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-12/67164352-neue-cannabis-richtlinien-in-deutschland-chancen-fuer-neural-therapeutics-zwischen-aurora-und-canopy-176.htm

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Neural Therapeutics existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Neural Therapeutics. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Neural Therapeutics können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Neural Therapeutics einsehen: https://neuraltherapeutics.ca/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Neural Therapeutics vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen



Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post CBD-Markt auf Wachstumskurs: Neural Therapeutics und Hanf.com positionieren sich strategisch appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA1380357048,CA05156X8504,CA64134N2032