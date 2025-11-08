Antimon und Wolfram - die stillen Gewinner-Metalle der Sicherheitsindustrie: Perpetua Resources, Almonty Industries und Trigg Minerals im Fokus

Anzeige / Werbung

Antimon und Wolfram zählen zu den strategisch wichtigen, aber zugleich am wenigsten beachteten Metallen der Gegenwart. Denn beide Rohstoffe sind für Rüstung, Elektronik, Energiespeicher und Hochtemperaturlegierungen unverzichtbar - und stehen zunehmend im Zentrum geopolitischer Interessen. Da ein Großteil der weltweiten Förderung in China und Russland konzentriert ist, suchen westliche Regierungen nach alternativen Bezugsquellen. Drei börsennotierte Unternehmen - Perpetua Resources, Almonty Industries und Trigg Minerals - arbeiten daran, diese Lücke zu schließen und die Versorgungssicherheit zu stärken.

Perpetua Resources: US-Strategieprojekt mit militärischer Bedeutung

Perpetua Resources Corp. (WKN A2QJNF, ISIN US71424F1093) steht mit dem Stibnite-Goldprojekt in Idaho an vorderster Front des US-amerikanischen Bestrebens, eine heimische Antimonproduktion wiederzubeleben. Das Projekt beherbergt nicht nur Gold, sondern auch eine der größten bekannten Antimonlagerstätten außerhalb Chinas. Aufgrund seiner strategischen Bedeutung erhielt Perpetua bereits Förderzusagen aus Mitteln des Defense Production Act, der eine sichere Versorgung der Verteidigungsindustrie mit kritischen Rohstoffen gewährleisten soll. Antimon wird unter anderem in Munition, Halbleitern, Batterien und hitzebeständigen Legierungen verwendet - Bereiche, in denen die USA traditionell stark von Importen abhängig sind. Das Projekt Stibnite gilt damit als Prüfstein, ob westliche Industrien in der Lage sind, ihre Abhängigkeit von geopolitisch sensiblen Lieferketten zu verringern.

Almonty Industries: Wolfram-Produktion für westliche Märkte

Während sich Perpetua auf Antimon fokussiert, konzentriert sich Almonty Industries Inc. (WKN A1JSSD, ISIN CA0203981034) auf das verwandte Metall Wolfram - ebenfalls ein Schlüsselrohstoff für die Verteidigung, Elektronik und Automobiltechnik. Das kanadische Unternehmen betreibt Minen in Spanien und Portugal und entwickelt derzeit die Sangdong-Mine in Südkorea - eines der größten bekannten Wolframvorkommen weltweit.

Wolfram zeichnet sich durch seinen extrem hohen Schmelzpunkt und seine Festigkeit aus, was es unersetzlich für Panzerungen, Schneidwerkzeuge, Triebwerksteile und Speziallegierungen macht. Jahrzehntelang dominierten chinesische Produzenten den Markt. Mit Sangdong entsteht nun ein westlich kontrolliertes Gegenprojekt, das sowohl für industrielle Abnehmer als auch für staatliche Beschaffungsvorhaben von Bedeutung ist. Almonty gilt damit als zentrale Säule im Wiederaufbau einer unabhängigen Wolframlieferkette für westliche Märkte.

Trigg Minerals: Explorationspotenzial in den USA

Trigg Minerals Ltd. (WKN A2BPLH, ISIN AU000000TRI3) ergänzt diese Entwicklung auf der Explorationsseite. Das australische Unternehmen konzentriert sich auf Projekte in Nordamerika, darunter das Antimony-Canyon- und das Tennessee-Mountain-Projekt, die auf Antimon und Wolfram ausgerichtet sind. Die Liegenschaften befinden sich in den rohstoffreichen Regionen Nevada und Idaho, nahe existierender Infrastruktur und in einem geopolitisch stabilen Umfeld.

Die jüngsten Initiativen westlicher Regierungen zur Förderung kritischer Rohstoffe zeigen, dass Antimon und Wolfram nicht länger Randthemen bleiben dürften. Während Perpetua Resources und Almonty Industries bereits konkrete Schritte in Richtung Produktion gehen, erweitert Trigg Minerals das Explorationsspektrum um neue Quellen. Alle drei Unternehmen stehen somit exemplarisch für eine strategische Neuordnung der Rohstoffversorgung - mit dem Ziel, die technologische Souveränität langfristig zu sichern.

AU0000046021