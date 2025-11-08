Wird Sie zur nächsten Rüstungs-Rakete? Konkurrent von Rheinmetall sichert sich den größten Auftrag aller Zeiten - 15 Milliarden Dollar winken! Der Insider-Termin, der die Aktie explodieren lässt. Jetzt einsteigen, bevor es zu spät ist? Es wäre die größte Bestellung, die der schwedische Rüstungskonzern Saab je erhalten hat. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat unlängst eine Absichtserklärung zum Kauf von Kampfjets des Typs Gripen E unterzeichnet. ...

