Die Publikums-Verlagsgruppe Bastei Lübbe (ISIN: DE000A1X3YY0) hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 eine deutlich ansteigende Geschäftsdynamik verzeichnet. Das Unternehmen profitierte dabei von attraktiven Neuerscheinungen mehrerer Bestsellerautoren und setzte seinen profitablen Wachstumskurs fort. Im ersten Halbjahr von April bis September 2025 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 57,0 Millionen Euro bei einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 5,9 Millionen Euro. Die entsprechende Marge lag bei soliden 10,4 Prozent. Besonders erfreulich entwickelte sich ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.