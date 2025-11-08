EQS-News: GBC AG
/ Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges
Augsburg, 08. November 2025
Die 40. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz findet vom 12. bis 13. November 2025 im The Charles Hotel - Rocco Forte in München statt.
Wir freuen uns, folgende weitere Gesellschaft begrüßen zu dürfen:
?? https://mkk-konferenz.de/programm-mkk/
Wir freuen uns auf die Teilnahme in München!
Herzliche Grüße
Jörg Grunwald
Vorstand
-------------------------------------------------------------------
Kontakt für allgemeine Rückfragen:
Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker
GBC AG - Eventmanagement
Tel.: +49 821 241133-44/49
Mobil: +49 176 151434-44/31
Mail: konferenz@gbc-ag.de
-------------------------------------------------------------------
SAVE THE DATE 2026
41. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22./23. April 2026
The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels - München
42. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11./12. November 2026
The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels - München
08.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2226426 08.11.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group