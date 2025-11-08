Wachstum durch Zukäufe ist einfach. Wachstum aus eigener Kraft ist die Königsdisziplin. Die The Platform Group AG (ISIN: DE000A2QEFA1) beherrscht in den ersten neun Monaten beides meisterhaft: 43,2 Prozent Umsatzplus auf 531,6 Millionen Euro insgesamt, davon beeindruckende 26,3 Prozent organisch. In einem E-Commerce-Umfeld, das vielerorts stagniert oder schrumpft, setzt das Unternehmen eindrucksvolle Maßstäbe. Diese Zahlen zeigen, dass das softwarebasierte Plattform-Modell auch in herausfordernden Zeiten funktioniert. Elf Akquisitionen in neun Monaten - dieses Tempo ist ambitioniert und zeugt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.