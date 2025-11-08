NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea von 55,00 auf 55,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Akash Gupta passte am Freitag sein Bewertungsmodell an die Quartalszahlen des Anlagenbauers an. Er erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2025/26 vor Umstrukturierungen leicht./rob/ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 11:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 16:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0006602006

