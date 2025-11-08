Nvidia kann derzeit keine seiner KI-Chips nach China liefern. CEO Jensen Huang bestätigte, dass weder Lieferungen noch Verhandlungen dazu laufen. Grund sind politische und regulatorische Einschränkungen sowohl aus den USA als auch aus China, die die Geschäfte des weltweit führenden KI-Chipherstellers in einem der wichtigsten Halbmärkte bremsen.Lieferungen ausgesetztHuang erklärte bei einem Besuch in Taiwan, dass es keine aktiven Pläne gibt, ...

