ProSiebenSat.1 Media-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 3,63 Prozent der Top-Performer im SDAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 5,055 Euro, das Tageshoch hat man mit 5,12 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Auf Wochensicht liegt die Aktie mit einem Minus von 4,35 Prozent im Mittelfeld. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 1 x kaufen, 6 x halten und 1 x verkaufen, die Kursziele liegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
