Coca-Cola hatte seit Oktober von Kursen von knapp 72,00 USD auf bis zu 67,665 USD am 03. November nachgegeben und befindet sich seitdem in einer Gegenbewegung. Der charttechnische Widerstand bei 69,33 USD wurde am Freitag zur Handelseröffnung an der NYSE übersprungen und auch ein Abtaucher danach endete am letzten Handelstag der Woche bei etwa dieser Marke. Die Aufwärtslücke lässt die Hoffnung auf weitere Kursgewinne aufkommen. Die Aktie hat es wieder ...

