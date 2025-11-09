AIXTRON ISIN: DE000A0WMPJ6 konnte im Wochenverlauf 18,92 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war das Unternehmen aus Herzogenrath der Top-Performer im TecDAX und MDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 16,50 Euro, das Wochenhoch wurde am Donnerstag mit 18,80 Euro am Handelsplatz Xetra erreicht.StatusDie Aktie ist keine laufende RuMaS-Empfehlung. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für Sie in Betracht kommt. Wenn Sie unsere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS