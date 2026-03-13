Jetzt drückt die TFA-Depot-Firma das Gaspedal richtig durch und holt noch mehr Öl aus dem US-Boden. Nach 90 Prozent Plus bei Deutsche Rohstoff und 150 Prozent Plus mit Aixtron gehen wir nun zwei neue Wetten ein.Die Deutsche Rohstoff meldet heute eine "Beschleunigung" ihres Bohrprogrammes. Man werde ab sofort mit zwei Bohrgeräten in Wyoming aktiv sein. Weitere drei Bohrungen seien bereits fest eingeplant, so dass zur Jahresmitte 10 Brutto-Bohrungen die Produktion aufnehmen könnten.Klare Ansage: Sofern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
