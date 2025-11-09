OMRON (TOKYO: 6645) hat am 7. November 2025 (JST) seine "Mittelfristige Roadmap zur Gestaltung der Zukunft, 2. Phase ("SF 2nd Stage")" für den Zeitraum von 2026 bis 2030 bekannt gegeben. Diese Roadmap präsentiert die Vision und Wachstumsstrategien der Gruppe bis 2030, die auf unserer Unternehmenswebsite veröffentlicht sind.

Überblick über die "Mittelfristige Roadmap SF 2nd Stage"

Seit April 2024 führt OMRON ein Strukturreformprogramm namens "NEXT 2025" durch, das darauf abzielt, unsere Grundlage für Rentabilität und Wachstum wiederherzustellen. Mit dem Abschluss dieses Programms im September 2025 sind wir in eine Wachstumsphase übergegangen und haben eine neue Roadmap mit Blick auf das Jahr 2030 formuliert.

Diese Roadmap identifiziert die Umstrukturierung des Geschäftsportfolios als Kernstrategie. Wir haben dreizehn Schwerpunktgeschäfte definiert, um das zukünftige Wachstum der Gruppe voranzutreiben. Durch die Beschleunigung unserer Auswahl- und Konzentrationsbemühungen wollen wir ein "unverwechselbares" Geschäftsportfolio aufbauen, das das Gesamtwachstum der Gruppe maximiert. Um das Wachstumspotenzial unserer Schwerpunktgeschäfte zu maximieren, werden wir außerdem entschlossen Veränderungen in drei Bereichen vorantreiben: "WERT", "FRONT" und "Ressourcenallokation".

Aufbauend auf der durch das Strukturreformprogramm geschaffenen Gewinnbasis werden wir unsere Geschäftswachstumskapazitäten umfassend verbessern und streben eine Steigerung des Unternehmenswerts durch nachhaltiges, gewinnorientiertes Wachstum an.

Über OMRON

Die OMRON Corporation ist ein führendes Automatisierungsunternehmen, das sich auf seine einzigartige "Sensing Control Think"-Technologie konzentriert und Geschäftsbereiche in den Bereichen Fabrikautomation, Gesundheitswesen, soziale Systeme, Geräte und Module sowie Datenlösungen entwickelt, die eine Vielzahl von Daten nutzen, die durch diese Geschäftsbereiche gewonnen werden. OMRON wurde 1933 gegründet und beschäftigt heute weltweit rund 27.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen in mehr als 130 Ländern an und trägt zur Schaffung einer besseren Gesellschaft bei.

