ZenaDrone weitet Präsenz in Dubai deutlich aus

Anzeige / Werbung

ZenaTech Inc., ein börsennotierter Spezialist für KI-gesteuerte Drohnenlösungen, stärkt seine Position im Nahen Osten durch eine signifikante Expansion seiner Tochtergesellschaft ZenaDrone in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wie das Unternehmen mitteilte, wird die bestehende Produktionsstätte in Sharjah, unweit von Dubai, um zusätzliche 15.000 Quadratfuß (ft²) erweitert. Davon entfallen 12.000 Quadratfuß auf Fertigung und Forschung & Entwicklung (F&E) sowie 3.000 Quadratfuß auf den Drone-as-a-Service-Bereich (DaaS). Die neue Fläche ergänzt die bereits bestehenden 10.000 Quadratfuß und soll ZenaDrone auf die steigende Nachfrage im zivilen und militärischen Drohnenmarkt vorbereiten.

Fokus auf Skalierung und Innovation

Mit dem Ausbau will ZenaTech die Produktionskapazität und Innovationskraft seiner Drohnensparte weiter vorantreiben. CEO Dr. Shaun Passley unterstreicht die strategische Bedeutung: Die Erweiterung unserer Produktions- und F&E-Flächen sowie die Verstärkung unseres Teams in Sharjah ist ein strategischer Meilenstein, der unsere Fähigkeit, innovative Drohnenlösungen in großem Maßstab zu entwickeln und zu liefern, weiter verbessern wird. Gleichzeitig solle die Maßnahme die technologische Leistungsfähigkeit erhöhen und den Zeitplan für Produkteinführungen optimieren. So will sich das Unternehmen flexibel und wettbewerbsfähig auf dem wachsenden Weltmarkt für kommerzielle und militärische Drohnen behaupten.

Serienproduktion im Fokus: ZenaDrone 1000 und IQ-Drohnen

Kernstück der Erweiterung ist eine moderne 12.000 ft² große Halle für F&E und Produktion. Dort werden neue modulare Fertigungslinien eingerichtet - unter anderem für Strukturbau, Elektronikintegration, Kalibrierung, Qualitätskontrolle und abschließende Flugtests. Im Fokus stehen die Serienmodelle ZenaDrone 1000 und IQ, die für verschiedene zivile und militärische Anwendungen entwickelt wurden. Parallel dazu entsteht eine 3.000 ft² große Betriebsstätte für den DaaS-Bereich in Dubai, die Lagerung, Flottenmanagement und Wartung der Drohnen übernimmt. Um das Wachstum zu stemmen, plant ZenaTech, in den kommenden Monaten 15 bis 20 Fachkräfte in den Bereichen Technik, Fertigung und Betrieb einzustellen.

Technologieplattform für zivile und militärische Missionen

In Sharjah entstehen derzeit drei Schlüsselprodukte der ZenaDrone-Familie: Die ZenaDrone 1000 ist eine vielseitige VTOL-Plattform, die sich für Anwendungen wie Präzisionslandwirtschaft, BVLOS-Überwachung sowie Verteidigungslogistik und Grenzsicherung eignet. Zu den militärischen Einsatzfeldern gehören Aufklärung, Überwachung, taktische Transporte und medizinische Notfallversorgung. Die IQ Square richtet sich vor allem an Nutzer aus Vermessung, Inspektion und Überwachung - mit zusätzlichem Nutzen für Grenzschutz und Schlachtfeldaufklärung. Die kleinste im Bunde, die IQ Nano, ist eine Indoor-Drohne für die Bestandsverwaltung, die auch unter GPS-losen Bedingungen einsetzbar ist - etwa in Militärbasen oder gesicherten Einrichtungen.

Mit dem Ausbau in Dubai schlägt ZenaTech ein neues Kapitel auf. Die Weichen sind gestellt für Wachstum in einem Markt, der sowohl zivil als auch militärisch an Bedeutung gewinnt.

-------

Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-tochter-zenadrone-erweitert-betriebe-im-raum-dubai-um-15-000-ft-durch-den-ausbau-von-fertigungskapazitaeten-sowie-die-staerkung-von-forschung-und-entwicklung-fuer-kommerzielle-und-militaerische-drohnenprodukte/4939998/



Disclaimer/Risikohinweis ZenaTech

Interessenkonflikte: Mit ZenaTech existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der ZenaTech. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von ZenaTech können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von ZenaTech einsehen: https://v-capital.co/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung ZenaTech vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post ZenaDrone weitet Präsenz in Dubai deutlich aus appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA98936T2083