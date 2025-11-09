Das Frankfurter Geldhaus gehört mit knapp 100 Prozent Kursgewinn zu den drei am besten performenden DAX-Aktien der vergangenen zwölf Monate. Unangefochten auf dem ersten Platz ist Rheinmetall mit einem Plus von über 220 Prozent, gefolgt vom RuMaS Deutschland-Favoriten 2024 Siemens Energy mit einem Gewinn von rund 165 Prozent. Deutsche Bank, Heidelberg Materials und Continental belegen die Plätze vier bis sechs. Die rote Laterne trägt derzeit Symrise ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.